गोशामहल विधायक टी राजा सिंह पर FIR, नबी (स.अ.) की शान में MP में की गुस्ताखी!

Hyderabad Police FIR on T Raja Singh: हैदराबाद के गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर भड़काऊ और आपत्तिजनक बयान दिया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. टी राजा पर खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई सांप्रदायिक अपराधों के बढ़ावा देने के आरोप हैं. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 05, 2025, 10:52 PM IST

विवादित गोशामहल विधायक टी राजा सिंह (फाइल फोटो)
Hyderabad News Today: देश में बीते कुछ सालों में अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं पर कथित भड़काऊ बयानों पर सख्त कार्रवाई देखने को मिलती रही है. इनमें से कई नेता लंबे समय तक जेल में बंद रहे, जबकि इनमें से कुछ को सदस्यता तक गंवानी पड़ी. इसके हैदराबाद की गोशामहल विधानसभा सीट से विधायक टी राजा सिंह लगातार मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने और भड़काऊ बयान देते रहे हैं. 

बीजेपी से इस्तीफा दे चुके और गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर मुसलमानों और पैंगबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है. टी राजा सिंह ने आपत्तिजनक और विवादित बयान मध्य प्रदेश में हाली ही में हुई एक बैठक के दौरान दिया था. इस मामले में इतवार (5 अक्टूबर) को टी राजा पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. 

टी राजा पर शालीबांदा पुलिस स्टेशन में FIR

हैदराबाद पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, टी राजा सिंह के खिलाफ कुछ लोगों ने शनिवार (4 अक्टूबर) को शालीबांदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर विधायक के जरिये दिये गए बयानों के वायरल वीडियो का हवाला दिया. इस शिकायत के आधार पर टी. राजा सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

इस तरह की घटना पहली बार नहीं है, जब टी राजा सिंह ने देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया हो. कट्टर हिंदुत्व समर्थक टी राजा सिंह के खिलाफ अगस्त 2022 में विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. टी राजा सिंह का बीजेपी आलाकमान से मनमुटाव के बाद पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. 

टी राजा सिंह के खिलाफ कितने हैं केस?

हैदराबाद के गोशामहल विधायक टी राजा सिंह पर कुल 105 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 18 साम्प्रदायिक अपराधों से संबंधित हैं. यहे आंकड़े 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय के हैं, जब उन्होंने अपने ऊपर 83 मामले खुद घोषित किए थे. बाद में पुलिस ने इसकी संख्या बढ़कर 100 से 105 तक पुष्टि की.

इन मामलों में हेट स्पीच, दंगा भड़काने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे आरोप शामिल हैं. मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामले 18 से अधिक बार सामने आ चुके हैं. इनमें 2022 में पैगंबर मुहम्मद (स.अ.) पर की गई टिप्पणियां, लव जिहाद और कथित मुस्लिम आबादी पर भड़काऊ बयान दिया है. इसके अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान में हेट स्पीच के मामले शामिल हैं.

इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A (समूहों में शत्रुता बढ़ावा देना), 295A (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत FIR दर्ज हुई हैं. कई मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया या तकनीकी आधार पर राहत मिली, लेकिन उनके बयान अक्सर विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियों की वजह बनी हैं. 

यह भी पढ़ें: संभल की एक और मस्जिद-मदरसे को लगी सरकार की नजर! इंतजामिया ने शुरू किया डिमोलिशन

 

Zee Salaam Web Desk

