/हैदराबाद में मोहर्रम पर अभेद्य सुरक्षा कवच, बीबी का आलम जुलूस के लिए RAF समेत भारी फोर्स तैनात

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Muharram 2026: देशभर में मुहर्रम की तैयारियां ज़ोरों पर हैं. इस बीच हैदराबाद शहर में आगामी मोहर्रम और ऐतिहासिक बीबी का आलम जुलूस को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी सिलसिले में 12 जून को हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने सालार जंग संग्रहालय के ऑडिटोरियम में एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में शिया समुदाय के धार्मिक नेताओं, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
बैठक के दौरान पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने सभी संबंधित विभागों से आपसी समन्वय के साथ काम करने की अपील की, ताकि मोहर्रम के दौरान निकलने वाले बीबी का आलम जुलूस को बिना किसी बाधा के संपन्न कराया जा सके. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.
RAF जवानों की होगी तैनाती
बीबी का आलम जुलूस दबीरपुरा स्थित बीबी का आलम आशूरखाना से शुरू होगा. यह जुलूस ऐतबार चौक, कोटला अलीजा, पंजेशा, मीर आलम मंडी, चारमीनार, गुलजार हौज, पुरानी हवेली और दारुशिफा जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगा. इसके बाद जुलूस का समापन मस्जिद-ए-आलम में होगा. मोहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा. पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान भी संवेदनशील स्थानों पर मौजूद रहेंगे. प्रशासन ने बताया कि पूरे जुलूस मार्ग पर निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया जाएगा ये कदम
महिलाओं की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शी टीम्स और टास्क फोर्स की विशेष इकाइयों को भी तैनात किया जाएगा. ये टीमें पूरे मार्ग पर निगरानी रखेंगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करेंगी. बैठक में जुलूस में शामिल होने वाले हाथी की सुरक्षा को लेकर भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए. प्रशासन ने कहा कि हाथी के आसपास एक निर्धारित बफर जोन बनाया जाएगा, ताकि लोग उसके बहुत करीब न पहुंच सकें. स्वयंसेवकों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे हाथी के आसपास भीड़ को नियंत्रित रखें और पशु की सुरक्षा सुनिश्चित करें.