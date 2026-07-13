/हैदराबाद SIR के दौरान महिला ने BLO से बताया खुद को बांग्लादेशी, फिर हुआ जमकर बवाल; तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज

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Hyderabad News: तेलंगाना में अभी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन (SIR) चल रहा है. इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) वोटर वेरिफिकेशन के लिए घर-घर जा रहे हैं. इसी बीच, तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला BLO ने इल्जाम लगाया है कि तीन लोगों ने उन पर हमला किया हमला करने वालों में दो महिलाएं भी शामिल थीं. महिला BLO की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
42 साल की महिला BLO ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि यह घटना 10 जुलाई को हुई, जब वह घर-घर जाकर वोटर एन्यूमरेशन का काम कर रही थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि दो महिलाएं उनके पास आईं और एक एन्यूमरेशन फ़ॉर्म जमा किया. जांच करने पर शिकायतकर्ता ने देखा कि फ़ॉर्म पर कोई फ़ोटो नहीं लगी थी और उन्होंने महिलाओं में से एक से इस बारे में पूछा. महिला ने कथित तौर पर जवाब दिया कि वह बांग्लादेश की रहने वाली है और इसलिए अपनी फ़ोटो नहीं लगाएगी. इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने फ़ॉर्म लेने से मना कर दिया.
तीनों महिलाओं ने BLO को दी धमकी
शिकायतकर्ता ने दोनों महिलाओं पर "सरकारी काम में बाधा डालने, गाली-गलौज करने और धक्का-मुक्की करने" का आरोप लगाया. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक आदमी भी वहां आया और बांग्लादेश का ज़िक्र करते हुए फ़ॉर्म रिजेक्ट करने पर उनसे सवाल-जवाब किए और धमकी दी कि अगर उन्होंने फ़ॉर्म स्वीकार नहीं किया तो वह उन्हें मार डालेगा. बहस के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर उनका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे तोड़ दिया. शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की.
आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है. जब पूछा गया कि क्या एन्यूमरेशन फ़ॉर्म जमा करने वाली महिला बांग्लादेशी थी (जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया था), तो पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह महिला भारतीय है. तेलंगाना में SIR के लिए घर-घर जाकर जानकारी जुटाने का काम 25 जून को शुरू हुआ था और यह प्रक्रिया 24 जुलाई तक चलेगी.