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हैदराबाद SIR के दौरान महिला ने BLO से बताया खुद को बांग्लादेशी, फिर हुआ जमकर बवाल; तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज

Hyderabad SIR Row: हैदराबाद में SIR के दौरान एक महिला द्वारा कथित तौर पर खुद को बांग्लादेशी बताया. इस घटना के बाद जमकर बवाल हुआ है. एक महिला BLO ने तीन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. तीनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 13, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:53 AM IST
हैदराबाद SIR के दौरान महिला ने BLO से बताया खुद को बांग्लादेशी, फिर हुआ जमकर बवाल; तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज
Image Credit: प्रतीकात्म फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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