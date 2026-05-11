रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी: तीन महीने से ओमान में फंसी रोखिया बेगम, अब घर वापसी तय

Hyderabad News: हैदराबाद की रहने वाली रोखिया बेगम रोजगार की तलाश में मुस्लिम देश ओमान गई थीं, लेकिन एक ट्रैवल एजेंट ने उन्हें धोखा दिया, जिसके बाद रोखिया पिछले तीन महीने से वहीं, फंसी हुई है. पिछले फरवरी में वह भारत से ओमान गई थीं. इस दौरान उन्होंने अपने गुजारे के लिए घरों में कामवाली के तौर पर काम करना शुरू किया. रोखिया को घर वापस लाने के लिए तेलंगाना NRI सलाहकार सेल ने कोशिश की, जिसके बाद अब वह तुरंत घर लौटने वाली है.

दरअसल, रोखिया बेगम ने कामवाली के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन इस बीच उनकी तबीयत खराब होने लगी और वह बार-बार बेहोश हो जाती थी, जिसके बाद रोखिया ने अपने घर वापस लौटने की गुजारिश की. लेकिन रोखिया के मालिक ने उन्हें छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपये की डिमांड की.

रोखिया के घर वालों ने इस मामले की शिकायत विदेश मंत्री एस. जयशंकर तक पहुंचाई. रोखिया बेगम की बहन नसरीन बेगम ने आरोप लगाया, घर वालों ने रोखिया के मालिक को दो बार (23 और 25 फरवरी) 50-50 हजार रुपये भेजा और रोखिया के वापसी के बाद बाकी पैसे भेजने को कहा, लेकिन उसका मालिक छोड़ने को तैयार नहीं है. इस घटना की जानकारी तेलंगाना NRI को मिली, जिसके बाद तेलंगाना NRI ने रोखिया को वापिस लाने की कोशिश तेज की.

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ओमान में भारतीय दूतावास से बार-बार संपर्क करने के बाद रविवार, 10 मई को रोखिया की सुरक्षित वापसी के संबंध में एक जवाब मिला. तेलंगाना NRI ने इस संबंध में एक बयान जारी करके बताया कि रोखिया को सुरक्षित ओमान में भारतीय दूतावास पहुंचा दिया गया है और वह तुरंत वापस भारत लौट जाएगी. तेलंगना NRI ने बताया कि रोखिया बेगम की वापसी यात्रा के लिए दस्तावेज़ों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी वापसी की उड़ान की व्यवस्था की जाएगी. बयान में यह भी कहा गया कि परिवार वालों ने रोखिया के मालिक को जो एक लाख रुपये दिए थे, उन पैसों को भी तेलंगाना NRI वापस पाने की कोशिश करेगा.