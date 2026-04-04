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Zee SalaamIndian Muslimबेहतर जिंदगी का सपना बना डरावना सच, ओमान में फंसी रोखिया की कहानी सुन सिहर उठेंगे आप

बेहतर जिंदगी का सपना बना डरावना सच, ओमान में फंसी रोखिया की कहानी सुन सिहर उठेंगे आप

Hyderabad Muslim Woman stranded in Oman: बेहतर जिंदगी और अच्छी नौकरी की तलाश में हैदराबाद की एक महिला की मुश्किलें उस समय बढ़ गईं,  जब वह नौकरी के लिए ओमान पहुंचीं. वह ट्रावेल एजेंट के धोखे का शिकार हो गईं और मस्कट में फंस गईं. परिजनों ने अब केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 04, 2026, 11:42 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Hyderabad News Today: बेहतर जिंदगी और रोजगार की तलाश में विदेश जाने का सपना कभी-कभी ऐसे डरावने सच में बदल जाता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती. हैदराबाद की एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो नौकरी की उम्मीद में ओमान गई थी, लेकिन अब वहां फंस गई है और जंग की वजह से वह कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. 

तेलंगाना के हैदराबाद की रहने वाली रोखिया बेगम इन दिनों ओमान की राजधानी मस्कट में फंसी हुई हैं. उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें एक ट्रैवल एजेंट ने धोखे से वहां भेजा, जिसके बाद उनकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई. अब परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

रोखिया बेगम मेडचल जिले के डुंडीगल इलाके के चर्च गागिल्लापुर स्थित राजीव गांधी नगर की रहने वाली हैं. वह फरवरी महीने में नौकरी की तलाश में ओमान गई थीं. उनकी बहन नसरीन बेगम ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भेजी शिकायत में बताया कि रोखिया को घरेलू काम के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनसे कई घरों में काम कराया जाने लगा.

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शिकायत के मुताबिक, ओमान पहुंचने के कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. उन्हें बार-बार बीमार पड़ने और बेहोश होने जैसी समस्याएं होने लगीं. परिवार का कहना है कि रोखिया लगातार भारत वापस लौटने की मांग कर रही हैं, लेकिन उनके नियोक्ता ने उन्हें वापस भेजने के बदले 1.5 लाख रुपये की मांग रख दी है और उनका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया है.

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परिवार ने बताया कि राखिया बेगम ने 23 और 25 फरवरी को 50-50 हजार रुपये की दो किश्तों में कुल एक लाख रुपये दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद 35 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी रोखिया की वापसी को लेकर कोई तरक्की नहीं हुई है. वह अभी भी मस्कट में फंसी हुई हैं. इस मामले को शनिवार (4 अप्रैल) को मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने भी उठाया. उन्होंने विदेश मंत्रालय से अपील की कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास को निर्देश दिया जाए ताकि मानवीय आधार पर रोखिया बेगम की सुरक्षित भारत वापसी का रास्ता साफ हो सके.

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, रोखिया बेगम 9 फरवरी को जारी टूरिस्ट वीजा पर ओमान गई थीं, जिसकी वैधता 9 मई तक है. परिवार ने चिंता जताई है कि अगर और देरी हुई तो उनकी सेहत और बिगड़ सकती है और ओमान में उनकी कानूनी स्थिति भी मुश्किल हो सकती है. परिजनों ने केंद्र सरकार से जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने और रोखिया बेगम को सुरक्षित वापस भारत लाने की मांग की है, जिससे वह मुश्किल हालात से बाहर निकल सके.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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