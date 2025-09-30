सबसे बड़ी ताकत अल्लाह, I Love Muhammad पर ओवैसी ने CM योगी को लिया आड़े हाथों

Asaduddin Owaisi on I Love Muhammad: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने माहाराष्ट्र के कोल्हापुर के यशोलक्ष्मी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया. इस दौरान I Love Muhammad के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर सवाल खड़े किए गए. इस सभा में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील सहित कई प्रमुख नेता मौजूद थे. कोल्हापुर जिला अध्यक्ष इम्रान सनदी ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया. सभा में इचलकरंजी और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए.

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि फतेहपुर में दरगाह पर हमले के दौरान वे चुप थे, लेकिन बरेली में I Love Muhammad के पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की गई. उन्होंने वक्फ कानून हटाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की और कहा कि मुस्लिम समुदाय अपनी मस्जिदें नहीं छोड़ेगा. ओवैसी ने जोर देकर कहा, "अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है"

मुस्लिम समुदाय को संदेश देते हुए AIMIM प्रमुख सांसद ओवैसी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत दिखाने के लिए पांच वक्त की नमाज पढ़ें, रोजा रखें और किसी महिला पर हाथ न उठाएं. असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में कई मुद्दों पर बात की. उन्होंने पहलगाम में 26 भारतीय नागरिकों की मौत का जिक्र करते हुए भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और सवाल पूछते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि "खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते," तो भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच क्यों कराया गया?

ओवैसी ने हिंदुत्ववादी संगठनों पर निशाना साधते हुए कहा, "मैं धर्म के लिए मरने को तैयार हूं, क्या तुम तैयार हो?" ओवैसी ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उन्हें, जो चार बार सांसद और दो बार विधायक रहे, नोटिस थमाया गया, जबकि अन्य नेताओं को ऐसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता. उन्होंने नोटिस थमाने वाली घटनाओं को प्रशासन की कमजोरी बताया.

प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा कि कोल्हापुर और इचलकरंजी में उनकी सभाओं का विरोध करने की कोशिश की गई. लेकिन, AIMIM उन विरोधी ताकतों का डटकर मुकाबला करेगा. उन्होंने उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad के बैनर को लेकर हुए विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद का जगह उनके दिलों में है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता.