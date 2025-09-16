I Love Muhammad लिखने पर गिरफ्तारी; नाराज हुए कानपुर के शहर-ए-काज़ी; दिया बड़ा बयान

Kanpur: शहर-ए-काज़ी मुफ्ती मुहम्मद यूनुस रज़ा ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर सैयद नगर में 'आई लव मुहम्मद' लिखने वाले मुस्लिम युवक के ख़िलाफ़ पुलिस के जरिए मुक़दमा दर्ज करना क़ानूनी ताकतों का गलत इस्तेमाल है. यह नागरिकों की आज़ादी और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है और पुलिस व प्रशासन के प्रति यकीन को भी कमज़ोर कर रहा है. हाई लेवल अथॉरिटीज को तुरंत इस मामले को बंद कर ज़िम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिए.

किसी भी धर्म को नहीं पहुंचा रहा ठेस

उन्होंने आगे कहा कि 'आई लव यू मुहम्मद' जैसा वाक्यांश किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता है और न ही इसका इस्तेमाल किसी भी धारा के तहत अपराध है. ये केवल इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद (स.अ) के प्रति प्यार को दर्शाता है.

उन्होंने ज़ुबान पर उठे सवाल पर आगे कहा कि मुहम्मद यूनुस रज़ा नाम उर्दू, हिंदी या किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है. अगर कोई शब्द वास्तव में किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वह भाषा गलत होगी. लेकिन हमारे पैगंबर के सम्मान में आइ लव लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता. इसलिए, पुलिस के जरिए की गई यह एफआईआर पूरी तरह से गलत, निराधार है और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल है.

कानूनी ताकतों का गलत इस्तेमाल

मुहम्मद यूनुस ने कहा कि कानूनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करके दर्ज की गई एफआईआर नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी पर हमला है. जिससे पुलिस और प्रशासन पर जनता का यकीन खत्म होगा और साथ ही सामाजिक सद्भाव भी प्रभावित होगा. इसलिए हम मांग करते हैं कि जिला प्रशासन, खास तौर पर पुलिस कमिश्नर इस एफआईआर को जल्द से जल्द रद्द करें.

उन्होंने मांग की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारी से जवाब मांगा जाए और साथ ही नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की हिफाज़च के लिए दिशानिर्देश स्पष्ट किए जाएं. ताकि मुस्तकबिल में ऐसी घटनाएं न हों. यह एक लोकतांत्रिक और प्रतीकात्मक मांग है. हम कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से समस्या का समाधान खोजने में विश्वास करते हैं.