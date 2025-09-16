I Love Muhammad लिखने पर गिरफ्तारी; नाराज हुए कानपुर के शहर-ए-काज़ी; दिया बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2924289
Zee SalaamIndian Muslim

I Love Muhammad लिखने पर गिरफ्तारी; नाराज हुए कानपुर के शहर-ए-काज़ी; दिया बड़ा बयान

Kanpur के शहर-ए-काज़ी मुफ्ती मुहम्मद यूनुस रज़ा 25 युवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में नाराज दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा है कि 'आई लव मुहम्मद' लिखना कौनसा जुर्म हो सकता है?

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 16, 2025, 01:18 PM IST

Trending Photos

I Love Muhammad लिखने पर गिरफ्तारी; नाराज हुए कानपुर के शहर-ए-काज़ी; दिया बड़ा बयान

Kanpur: शहर-ए-काज़ी मुफ्ती मुहम्मद यूनुस रज़ा ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर सैयद नगर में 'आई लव मुहम्मद' लिखने वाले मुस्लिम युवक के ख़िलाफ़ पुलिस के जरिए मुक़दमा दर्ज करना क़ानूनी ताकतों का गलत इस्तेमाल है. यह नागरिकों की आज़ादी और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है और पुलिस व प्रशासन के प्रति यकीन को भी कमज़ोर कर रहा है. हाई लेवल अथॉरिटीज को तुरंत इस मामले को बंद कर ज़िम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिए.

किसी भी धर्म को नहीं पहुंचा रहा ठेस

उन्होंने आगे कहा कि 'आई लव यू मुहम्मद' जैसा वाक्यांश किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता है और न ही इसका इस्तेमाल किसी भी धारा के तहत अपराध है. ये केवल इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद (स.अ) के प्रति प्यार को दर्शाता है.

उन्होंने ज़ुबान पर उठे सवाल पर आगे कहा कि मुहम्मद यूनुस रज़ा नाम उर्दू, हिंदी या किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है. अगर कोई शब्द वास्तव में किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वह भाषा गलत होगी. लेकिन हमारे पैगंबर के सम्मान में आइ लव लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता. इसलिए, पुलिस के जरिए की गई यह एफआईआर पूरी तरह से गलत, निराधार है और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल है.

Add Zee News as a Preferred Source

कानूनी ताकतों का गलत इस्तेमाल

मुहम्मद यूनुस ने कहा कि कानूनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करके दर्ज की गई एफआईआर नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी पर हमला है. जिससे पुलिस और प्रशासन पर जनता का यकीन खत्म होगा और साथ ही सामाजिक सद्भाव भी प्रभावित होगा. इसलिए हम मांग करते हैं कि जिला प्रशासन, खास तौर पर पुलिस कमिश्नर इस एफआईआर को जल्द से जल्द रद्द करें.

उन्होंने मांग की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारी से जवाब मांगा जाए और  साथ ही नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की हिफाज़च के लिए दिशानिर्देश स्पष्ट किए जाएं. ताकि मुस्तकबिल में ऐसी घटनाएं न हों. यह एक लोकतांत्रिक और प्रतीकात्मक मांग है. हम कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से समस्या का समाधान खोजने में विश्वास करते हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

I Love Muhammadmuslim newsToday News

Trending news

ceasefire deal among hamas and israel
मुस्लिम देशों से खेल रहा अमेरिका: कतर से बड़ी अपील, हमास के साथ जल्द हो बातचीत
Mewat
Mewat के मुसलमानों ने दिखाया बड़ा दिल, J&K में धर्म देखे बिना कर रहे लोगों की मदद
Jharkhand news
ड्राइवर की नौकरी बोलकर भेजा सऊदी वहां भेज दिया बकरी चराने, जाबिर अंसारी की हुई मौत
AMU
AMU में फायरिंग से मचा हड़कंप, गोली लगने से आलिब अस्पताल में भर्ती
MP News. Muslim News
MP News: मोहन सरकार ने क्यों बदला अलीराजपुर का नाम? जानें पूरा मामला
Israel Attack Lebanon
मुस्लिम देशों की धमकी से डरने वाला नहीं है इजरायल, फिर से एक अरब मुल्क पर किया हमला
Delhi
Delhi Riot 2020: सोलंकी हत्याकांड में ज़ाकिर बरी, अब पुलिस पर उठ रहे सवाल
AIMPLB on Waqf Act
Waqf Act पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं है खुश?
Hamas
Gaza खाली कराने पर भी हमास को हराना नामुमकिन: इजराइली सेना के अधिकारी का बड़ा बयान
america
Israel पहुंचकर अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो के बदले सुर, बोलने लगे इजराइल की वाणी
;