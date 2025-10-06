I Love Muhammad पर बिहार में बवाल, बेगूसराय में पोस्टर फाड़ने पर तानाव, पुलिस कर रही जांच

I Love Muhammad Controversy in Bihar: I Love Muhammad का विवाद उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार तक पहुंच गया है. बिहार के बेगूसराय में I Love Muhammad का बैनर लगाने पर कथित हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने बैनर को फाड़ दिया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. इस घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है. इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

भाजपा के हिंदूवादी क्षवी वाले नेता गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में I Love Muhammad के पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कुछ दिन पहले ही गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर खुद I Love Muhammad का पोस्टर शेयर करके धार्मिक सदभावना का संदेश दिया. वहीं, उनके बेगूसराय में इस मुद्दे को लेकर तनाव फैल गया है.

दरअसल बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में अमन कमेटी बादो टोला डुमरी के द्वारा डुमरी गांव के गेट पर I Love Muhammad का एक बड़ा बैनर लगाया गया था. I Love Muhammad के बैनर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस में शिकायत की. शिकायत मिलने पर बीते रविवार (5 अक्टूबर) को पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की है.

स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हाल ही में यह बैनर पैगंबर मुहम्मद (स.) की जन्मदिन के मौके पर लगाया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दो बार असामाजिक तत्वों के द्वारा ब्लेड से बैनर को फाड़ कर क्षतिग्रस्त किया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में सभी समुदाय के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं. यहां इससे पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ है. हालांकि इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है. स्थानीय लोगों की मांग है कि आगे से इस बैनर को कोई क्षतिग्रस्त नहीं करें.