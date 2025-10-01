Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2943554
Zee SalaamIndian Muslim

मुस्लिम होने की मिल रही सामूहिक सज़ा; तौकीर रज़ा के भाई ने सरकार पर बोला हमला

I Love Muhammad Bareilly Violence: I Love Muhammad अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन के आयोजित करने के लिए बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनपर पुलिस ने हिंसा भड़काने का इल्जाम लगाया है. अब मौलाना तौकीर रज़ा के भाई तौसीफ रज़ा ने सरकार पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि बरेली में मुसलमानों को सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान की वजह से सामूहिक सजा दी जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:18 PM IST

Trending Photos

मुस्लिम होने की मिल रही सामूहिक सज़ा; तौकीर रज़ा के भाई ने सरकार पर बोला हमला

I Love Muhammad Bareilly Violence: उत्तर प्रदेश के बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत विरोध प्रदर्श के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चालई. इस हिंसा के बाद बरेली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के आयोजक मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया. मौलाना तौकीर रज़ा के करीबियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. अब इन कार्रवाइयों और गिरफ्तारी पर मौलाना तौकीर रज़ा के भाई तौसीफ रज़ा उत्तर प्रदेश सरकार पर भड़क गए हैं. उन्होंने एक बयान जारी कर सरकार से बड़ी मांग कर दी है. 

मौलाना तौकीर रज़ा के भाई मौलाना तौसीफ रजा ने एक बयान जारी किया. इस बयान में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों पर बेइन्तिहा जुल्म कर रही है. उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि बरेली हिंसा में गिरफ्तार किए गए बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए और उन्हें परेशान करना बंद किया जाए.

मौलाना तौसीफ ने कहा कि जिनके उपर fIR की गई है उन्हें तत्काल वापस लिया जाए. उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई भी तुरंत रोकने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बरेली में दहशत का माहौल खत्म होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बरेली प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के दंगे, उपद्रव या नारेबाजी के लिए कोई भी इकट्ठा नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि अगर मौलाना तौकीर रज़ा खान को मस्जिद जाकर ज्ञापन देने की इजाज़त दी जाती, तो वह इकट्ठा हुए लोगों को वापस जाने के लिए कहते.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन पुलिस ने मौलाना तौकीर रज़ा को हाउस अरेटस्ट कर लिया और मस्जिद तक पहुँचने और नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई. मौलाना तौसीफ ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज ने स्थिति को और बिगाड़ दिया. उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बरेली में मुसलमानों को मुसलमान होने की सामूहिक सज़ा दी जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है. मौलाना तौसीफ ने कहा कि निर्दोष मुसलमानों पर पिस्तौल, पेट्रोल बम और तेज़ाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsI Love Muhammad Bareilly Police actionBareilly Police action Maulana Tauseef Razaminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
मुस्लिम होने की मिल रही सामूहिक सज़ा; तौकीर रज़ा के भाई ने सरकार पर बोला हमला
Delhi News
AIMPLB ने दिखाया बड़ा दिल; हिंदू त्योहारों के मद्देनजर 'भारत बंद' कैंसल
Supreme Court Sheikh Mohammad Ghaus Dargah
MP हाईकोर्ट ने 400 साल पुरानी शेख मोहम्मद गौस की उर्स पर लगई रोक; अब SC करेगी सुनवाई
Indian Muslim News
अब आप नहीं कहेंगे नाम में क्या रखा है; देखें, ये 30 शानदार मुस्लिम नाम और उनके अर्थ
UP News
'I Love Muhammad' पर कारी इसहाक बोले, 'नबी (स.) से मोहब्बत पोस्टर से नहीं बल्कि...'
Delhi News
गौरव चौधरी ने नबी (स.) की शान में की गुस्ताखी; यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR
film maker Amit Jani
'उदयपुर फाइल्स' के बाद अमित जानी अब 'संभल फाइल्स' से देंगे साम्प्रदायिकता को हवा
Uttar Pradesh news
I Love मोहम्मद पर बरेली से सहारनपुर तक बवाल,MP इमरान मसूद और MLA शाहनवाज हाउस अरेस्ट
Uttar Pradesh news
शफीक ने दो बच्चों की मां नरगिस की चाक़ू मारकर की हत्या; रिश्ते में दोनों हैं भाई-बहन!
Uttar Pradesh news
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद हुए जेल से रिहा, समर्थकों ने किया स्वागत
;