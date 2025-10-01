मुस्लिम होने की मिल रही सामूहिक सज़ा; तौकीर रज़ा के भाई ने सरकार पर बोला हमला

I Love Muhammad Bareilly Violence: I Love Muhammad अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन के आयोजित करने के लिए बरेली में मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनपर पुलिस ने हिंसा भड़काने का इल्जाम लगाया है. अब मौलाना तौकीर रज़ा के भाई तौसीफ रज़ा ने सरकार पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि बरेली में मुसलमानों को सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान की वजह से सामूहिक सजा दी जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
I Love Muhammad Bareilly Violence: उत्तर प्रदेश के बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत विरोध प्रदर्श के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चालई. इस हिंसा के बाद बरेली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के आयोजक मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया. मौलाना तौकीर रज़ा के करीबियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. अब इन कार्रवाइयों और गिरफ्तारी पर मौलाना तौकीर रज़ा के भाई तौसीफ रज़ा उत्तर प्रदेश सरकार पर भड़क गए हैं. उन्होंने एक बयान जारी कर सरकार से बड़ी मांग कर दी है.
मौलाना तौकीर रज़ा के भाई मौलाना तौसीफ रजा ने एक बयान जारी किया. इस बयान में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों पर बेइन्तिहा जुल्म कर रही है. उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि बरेली हिंसा में गिरफ्तार किए गए बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए और उन्हें परेशान करना बंद किया जाए.
मौलाना तौसीफ ने कहा कि जिनके उपर fIR की गई है उन्हें तत्काल वापस लिया जाए. उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई भी तुरंत रोकने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बरेली में दहशत का माहौल खत्म होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बरेली प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह के दंगे, उपद्रव या नारेबाजी के लिए कोई भी इकट्ठा नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि अगर मौलाना तौकीर रज़ा खान को मस्जिद जाकर ज्ञापन देने की इजाज़त दी जाती, तो वह इकट्ठा हुए लोगों को वापस जाने के लिए कहते.
लेकिन पुलिस ने मौलाना तौकीर रज़ा को हाउस अरेटस्ट कर लिया और मस्जिद तक पहुँचने और नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई. मौलाना तौसीफ ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज ने स्थिति को और बिगाड़ दिया. उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बरेली में मुसलमानों को मुसलमान होने की सामूहिक सज़ा दी जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है. मौलाना तौसीफ ने कहा कि निर्दोष मुसलमानों पर पिस्तौल, पेट्रोल बम और तेज़ाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है.