"I Love Muhammad के समर्थक इजरायल की भाषा समझते हैं"; हिंदू संगठन की धमकी पर क्या होगा कोई एक्शन?

I Love Muhammad controversy Patna: I Love Muhammad का मामला पूरे भारत में एक अभियान की तरह फैलता जा रहा है. वहीं, इसका विरोध भी शुरू हो गया है. इसी कड़ी में बिहार के पटना में आज (26 सितंबर) को आई लव मुहम्मद के विरोध में हिन्दू शिव भवानी सेना ने आई लव महादेव के पोस्टर लहराए और महादेव के नारे लगाए.

इस दौरान हिन्दू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह ने मुस्लिम समाज को धमकी देते हुए कहा कि ये जिहादी लोग इजराइल की भाषा पसंद करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि "मैं इजरायल की भाषा में चेतावनी देता हूँ, देश में भय का माहौल बनाना बंद करो, अन्यथा मुसलमानों को देश से भगा दिया जाएगा. अब सवाल यह उठता है कि क्या I Love Muhammad का पोस्टर लगाना गुनाह है? क्या I Love Muhammad बोलने पर मुसमलानों को इजरायली क्रूर्ता जैसी नीति का सामना करना पड़ेगा. इजरायल, गज़ा में नरसंहार कर रहा है, क्या इन संगठनों के मुताबिक भारत में भी मुसलमानों का नरसंहार किया जाएगा?

पटना के महावीर मंदिर के पास नवरात्र के पांचवे दिन हिन्दू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और विवादित नारा लगाते हुए कहा कि इस देश में रहना है तो जय महादेव कहना होगा. प्रदर्शन में शामिल हिन्दू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह ने कहा की I Love Muhammad का नारा लगाने वाले लोग इस देश में जिहाद लाना चाहते हैं, जो कभी सफल नहीं होगा. उन्होंने मुस्लिम समुदाय को धमकी देते हुए कहा कि अगर हिन्दू सड़कों पर उतर जाएँ तो मुस्लिम समाज के लोगों को देश छोड़ना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, हिन्दू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता आज पटना के महावीर मंदिर के पास इकट्ठा हुए . हाथों में आई लव महादेव के पोस्टर-बैनर के साथ नारेबाजी की. हिन्दू शिव भवानी सेना ने I Love Muhammad के समर्थन में प्रोटेस्ट करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा की नवरात्र को डिस्टर्ब ना करें नहीं तो उनपर हिन्दू शिव भवानी सेना कार्रवाई करेगी.

गौरतलब है कि इस मामले की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई. यहां ईद ए मिलाद उन नबी के जुलूस के मौके पर कुछ मुस्लिम युवकों ने I Love Muhammad के पोस्टर लगाए. इस पोस्टर के विरोध में हिंदूवादी लोगों ने प्रदर्शन किया और पोस्टर हटाने की मांग की. वहीं, पुलिस ने पोस्ट लगाने वाली घटना को नई परंपरा बताते हुए I Love Muhammad के पोस्टर हटा दिए. साथ ही दर्जनों मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया. इस कार्रवाई के बाद देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग I Love Muhammad के पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं.