I Love Muhammad और जय महादेव के पोस्ट पर बवाल; आगजनी और पथराव से दहशत में गुजरात

Gujarat I Love Muhammad controversy: गुजरात के गांधीनगर में सोशल मीडिया पर जय महादेव और I Love Muhammad के पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, यहां एक युवक ने I Love Muhammad के पोस्ट के जवाब में जय महादेव लिखकर पोस्ट किया. इस पोस्ट के बाद विवाद शुरू हो गया था. इसी कड़ी में गांधीनगर के दहेगाम के बहियल में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है.

दहेगाम के बहियल में देर रात दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प से इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया है. इस झड़प की वजह से गांव में डर और तनाव का माहौल फैल गया है. लोगों का कहना है कि इस हिंसक झड़प की शुरूआत एक सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने जैसी छोटी सी बात से शुरू हुई थी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहियल गांव में गरबा का प्रोग्राम चल रहा था. इसी दौरान दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई. हिंसा के दौरान पथराव होने से गरबा खेलने वाले लोगों में भगदड़ मच गई थी. वहीं, इस झड़प में आठ से ज्यादा वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है और एक दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई है.

इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थिति नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस पर भी पथराव हो गई. इस दौरान पुलिस के दो वाहन भी जल गए. इस घटना के बाद पूरे गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी है.

इस हिंसक घटना में अभी तक किसी की जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है. पुलिस ने इस मामले में मुल्जिमों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में I Love Muhammad के पोस्टर हटाने के विरोध में देश भर के मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.