'I Love Muhammad' पोस्टर पर UP पुलिस की कार्रवाई गैर-कानूनी! उलेमा ने जताया विरोध

Mumbai News Today: उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस महीने की शुरुआत में बारावफात के पाक मौके पर 'I Love Muhammad' का पोस्टर और पुलिसिया एकतरफा कार्रवाई को लेकर विवाद अब कई राज्यों तक फैल गया है. इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल हैं. इस मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मुस्लिम उलेमा और समुदाय के नेताओं ने भी विरोध दर्ज कराते हुए कानपुर पुलिस के जरिये दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है.

इसको लेकर मुंबई के मलवानी थाने में मौलानों और इस्लाम की तालीम देने वाले टीचर्स ने एक मेमोरेंडम सौंपते हुए कानपुर पुलिस के जरिये मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को गैर-मुनासिब करार दिया है. उन्होंने केंद्र और योगी सरकार से अपील की कि मामले को जल्द सुलझाया जाए और समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाए.

विवाद कैसे शुरू हुआ?

बता दें, बीते 4 सितंबर को बारावफात (ईद-ए-मिलाद-उन-नबी) जुलूस के दौरान कानपुर में 'I Love Muhammad' का पोस्टर को देखकर कुछ हिंदूवादी नेताओं ने हंगामा किया. हिंदूवादी संगठनों ने इसे नई परंपरा बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. इस मौके पर नौजवानों का एक ग्रुप हरा झंडे और 'आई लव मुहम्मद' लिखे पोस्टरों के साथ जुलूस निकाल रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे.

पुलिस का हस्तक्षेप और विवाद का बढ़ना

कुछ बैनरों को बिना वजब बताए हटाने और पुलिस की कथित एक तरफा कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया. इसको लेकर हिंदू संगठनों ने पुलिस को धमकी देते हुए 'आई लव मुहम्मद' का पोस्टर बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. आरोप है कि दक्षिणपंथी संगठनों के दबाव में पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था.

इस कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए पोस्टर्स को दोबारा लगाने की मांग की. इस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर दस लोगों को गिरफ्तार कर लिया. जल्द ही यह विवाद उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया. बरेली में दरगाह आला हजरत के पास प्रस्तावित होर्डिंग को पुलिस ने रोक दिया. संभल में नगर निगम कर्मचारियों ने दीवारों से वही नारे मिटाए, जिसको लेकर प्रदर्शन हुआ था.

इसी तरह 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की. पुलिस ने मुस्लिम नौजवानों पर बेतुका आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जुलूस के दौरान 'नई परंपरा' लाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिस की. इसको लेकर मानवाधिकार संगठनों, सियासी दलों और मुसलमानों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक समुदाय विशेष को टार्गेट करने का आरोप लगाया.

पुलिस बदल रही अपना बयान

कानपुर पुलिस की कार्रवाई की AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि 'I Love Muhammad' कहना कोई अपराध नहीं है. हालांकि, बाद में कानपुर पुलिस कमिश्नर रामकृष्ण यादव ने 'नई परंपरा' से अपनी बात बदलकर पोस्टर्स के जरिये ट्रैफिक में बाधा डालने के दावा करने लगे और बताया कि यह बगैर इजाजत के लगाए गए थे. पुलिस कमिश्नर रामकृष्ण यादव ने बढ़ती आलोचना देख इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा, "हमारा कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था."

कई जगहों पर प्रशासन के निशाने पर मुस्लिम नौजवान!

फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, 'I Love Muhammad' के पोस्टर्स को लेकर शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश से बाहर भी फैल गया. इसको लेकर नागपुर, मुंबई, हैदराबाद और उत्तराखंड में प्रदर्शन हुए. मुंबई में उलेमा ने शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया, लेकिन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में इतवार रात विरोध हिंसक हो गया.

पुलिस ने आरोप लगाया कि काशीपुर रैली बिना इजाजत के आयोजित की गई थी. SSP माणिकांत मिश्रा के मुताबिक, जब पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की. हालांकि, पुलिस के दावों और मौके पर मौजूद लोगों के बयानों में काफी विरोधाभास देखने को मिलता है, जिससे ऊधम सिंह नगर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं. इतना ही नहीं धामी सरकार के निर्देश पर पुलिस ने नदीम अख्तर नाम के शख्स को गिरफ्तार कर उसे मास्टरमाइंड बताया. बाद में जिला प्रशासन ने कई मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया.

