I Love muhammad पर बरेली से सहारनपुर तक बवाल, सांसद इमरान मसूद और MLA शाहनवाज हाउस अरेस्टर

Uttar Pradesh News: I Love Muhammad के पोस्टर पर देश भर में मुस्लिम समुदाय को टार्गेट किया गया. कई जगह पर सिर्फ पोस्टर लगाने या स्टेटस लगाने, वीडियो बनाने और सड़क पर पोस्टर दिखाने को लेकर कार्रवाई की गई. इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में भी I Love Muhammad के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों पर जमकर लाठियां चलाई गईं. अब बरेली का यह विवाद बढ़ता जा रहा है. बरेली पोस्टर विवाद का असर अब सहारनपुर की राजनीति में भी दिखने लगा है.

दरअसल, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक शाहनवाज खान को मंगलवार (30 सितंबर) की देर रात पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया. क्योंकि बुधवार यानी आज (1 दिसंबर) को दोनों नेताओं का बरेली जाने का कार्यक्रम तय था. लेकिन LIU की रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दोनों को हाउस अरेस्ट कर लिया है.

मंगलवार देर शाम से ही दोनों नेताओं के आवासों पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है और हर आने-जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है. किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना अनुमति प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरेली में I Love Muhammad के पोस्टर विवाद के चलते पहले से ही तनाव का माहौल है, ऐसे में नेताओं का बरेली में पहुंचना स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकता है.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक शाहनवाज को हाउस अरेस्ट करने पर उनके समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है. उनके समर्थकों का कहना है कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है. वहीं, पुलिस प्रशासन का इस कार्रवाई को लेकर स्पष्ट कहना है कि शांति-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी हालत में बरेली में स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा. इस कार्रवाई से जिले की राजनीतिक सरगर्मी तेज़ हो गई है. प्रशासन दोनों नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नज़र बनाए हुए है.