'तुम मिटाने की कोशिश करो, हम नहीं मिटेंगे', कुशीनगर में पोस्टर से माहौल गरमाया

Kushinagar News Today: उत्तर प्रदेश में 'I Love Muhammad' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लगातार प्रदेश के अलग-अलग जिलों से महज पोस्टर लगाने पर दक्षिणपंथी संगठनों के लोग हंगामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, महराजगंज, संभल, आगरा, सहारनपुर, उन्नाव समेत कई शहरों में पहुंच चुकी है.

वहीं, यह विवाद कुशीनगर में देखने को मिला. जिले के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के रामकोला चट्टी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. इस पोस्टर पर 'I Love Muhammad' लिखा हुआ है. पोस्टर देखकर दक्षिणपंथी संगठन भी हरकत में आ गए और इसको हटाने की मांग करने के लगे.

इस पोस्टर में 'I Love Muhammad' के अलावा कई और वाक्य लिखे थे, जो 'I Love Muhammad'का समर्थन करने और पुलिसिया कार्रवाई का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध था. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पोस्टर पर लिखा है, "तुम मिटाने की कोशिश कर रहे हो, हम मिटने वाले नहीं. तुम झुकाने की कोशिश मत करो, हम झुकने वाले नहीं हैं."

पोस्टर सोशल मीडिया होते ही उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने आपत्ति जताई और पुलिस को इसकी सूचना दी. फूलबदन कुशवाहा ने दावा किया कि इस तरह के पोस्टर का मकसद और इरादे जांच का विषय हैं और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. इस मामले पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि पोस्टर किसने लगाया और इसे सोशल मीडिया पर किसने पोस्ट किया. वहीं प्रशासन ने भी इलाके में शांति बनाए रखने और किसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए सतर्कता बरती है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पोस्टर के पीछे के असली जिम्मेदार लोगों की पहचान करने का काम जारी है.

