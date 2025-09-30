Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2941917
Zee SalaamIndian Muslim

I Love Muhammad: UP में है जंगलराज, बरेली में पुलिसिया एक्शन पर अबू आसिम का सख्त रद्देअमल

I Love Muhammad Row: महराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के चीफ अबू आसिम आज़मी ने बरेली में हुए एक्शन पर सख्त रद्देअमल ज़ाहिर किया है. उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और पुलिस इंतेज़ामिया को लोगों को ऐसा पीटना नहीं चाहिए था. इसकी जगह वॉटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 30, 2025, 08:00 AM IST

Trending Photos

I Love Muhammad: UP में है जंगलराज, बरेली में पुलिसिया एक्शन पर अबू आसिम का सख्त रद्देअमल

I Love Muhammad Row: समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र चीफ और विधायक अबू आज़मी ने सोमवार शाम को एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर 'आई लव मुहम्मद' विवाद को लेकर तीखा हमला बोला है. अबू आसिम ने कहा कि बरेली में बिना प्रशासनिक इजाज़त के ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था और राज्य में कानून-व्यवस्था की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है.

बरेली में हिंसा

बरेली के कोतवाली इलाके में शुक्रवार को तब हिंसा भड़क गई जब बड़ी संख्या में लोग 'आई लव मुहम्मद' के पोस्टर लेकर मस्जिद के बाहर जमा हो गए. इससे पहले मौलाना तौकीर रज़ा के जरिए बुलाया गया प्रदर्शन रद्द कर दिया गया था, भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हिंसा में बदल गया जिसके बाद भारी पुलिस कार्रवाई हुई.

उत्तर प्रदेश में है जंगल राज

अबू आसिम आज़मी ने कहा, "मेरा मानना है कि 'आई लव मुहम्मद' का मुद्दा ईद से शुरू हुआ, जब लोगों ने यह नारा लगाया और उन पर मुकदमे दर्ज किए गए. लेकिन बिना इजाजत के सड़कों पर उतरना सही नहीं है. उत्तर प्रदेश में जंगलराज है, यहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं बची है. प्रदर्शन करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए इजाजत लेनी चाहिए थी."

Add Zee News as a Preferred Source

मुहम्मद (स.अ) के रास्ते पर चलो

उन्होंने आगे कहा कि जो लोग यह नारा लगाते हैं, उन्हें पैगंबर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए. जो लोग कहते हैं 'आई लव मुहम्मद', उनसे कहो कि पैगंबर की राह पर चलो. ऐसा जीवन जियो कि दुनिया खुद कहे कि आई लव मुहम्मद.

तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी पर क्या बोले आज़मी?
आज़मी ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के चीफ मौलाना तौकीर रज़ा खान की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दी. खान को शनिवार को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आज़मी ने कहा कि दी गई सज़ा बहुत कठोर है और पुलिस कार्रवाई काफी ज्यादा रही है.

8 लोगों की गिरफ्तारी

पुलिस ने झड़पों के बाद रातभर छापेमारी कर आठ लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें खान भी शामिल हैं इसके अलावा दो दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि 500 से अधिक संदिग्धों की पहचान वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए की जा रही है.

आज़मी ने कहा, "गलती इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सज़ा बहुत सख्त है. पुलिस ने जिस तरह से लोगों को पीटा, वह गलत है. अगर आपको लगता है कि कुछ अवैध हो रहा है, तो गिरफ्तार कर सकते थे या वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते थे. लेकिन लोगों को पीटना और उनके हाथों से पोस्टर जमीन पर गिराना, यह सब गलत था."

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

I Love Muhammadmuslim newsAbu Asim Azmi

Trending news

I Love Muhammad
I Love Muhammad: बरेली में पुलिसिया एक्शन पर नाराज हुए अबू आसिम, दिया बड़ा बयान
qatar news
नेतन्याहू का टूटा अहंकार! दोहा पर हमले के लिए इजराइल ने मांगी माफी, जानें पूरा मामला
UP News
आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर महाराजगंज में तनाव; पुलिस ने हसीमुद्दीन को भेजा जेल
UP News
UP में 'I Love Muhammad' पर घमासान, मुस्लिम संगठन ने हिंदू त्योहार पर दिया ये बयान
UP News
मौलाना इफराहीम हुसैन बने उत्तर प्रदेश के मुफ्ती? इस मुगल प्रिंस ने किया है नियुक्त
muslim in garba
गरबा में मुसलमान, मुर्गा और सिंगर सलमान; तिलक लगाकर मूर्ती के सामने करवाया सजदा!
UP News
पुलिस बोली, देश में लोकतंत्र खत्म कर शरिया कानून लागू करना चाहते थे; धरे गए 4 नौजवान
UP News
मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर गिरी गाज, नदीम खां और नफीस पर पुलिस ने कसा शिकंजा
iran news
ईरान ने इजराइली जासूस को दी फांसी; मोसाद का था सबसे भरोसेमंद एजेंट!
Rajasthan news
बांसवाड़ा: मुस्लिम लड़के के गरबा पंडाल में घुसने पर बवाल, VHP ने लगा दिया ये इल्जाम
;