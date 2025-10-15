Advertisement
I Love Muhammad: 4505 मुसलमानों पर हुए केस दर्ज, 265 को जेल; हैरान कर देगी ये Report

I Love Muhammad Row: देश भर में मुसलमानों के खिलाफ 4505 दर्ज किए गए. हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये केस 'आई लव मुहम्मद' की हिमायत करने पर दर्ज किए गए हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 15, 2025, 08:54 AM IST

I Love Muhammad Row: देशभर में मुसलमानों पर जारी कार्रवाई को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने शुक्रवार, 10 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी की है. रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे भारत में कुल 4,505 मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 7 अक्टूबर तक 265 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है.

रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

यह रिपोर्ट 'आई लव मुहम्मद' प्रदर्शन पर आधारित है, जिसका टाइटल है- 'I Love Muhammad' Demonstrations in Bareilly: A Fact-Finding Report into Collective Punishment and Criminalizing Faith. यह रिपोर्ट उस कार्रवाई की डिटेल देती है जो बरेली में तब शुरू हुई जब मौलाना तौकीर रज़ा ने पिछले महीने 'आई लव मुहम्मद' अभियान के तहत प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया था.

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

रिपोर्ट में कहा गया है कि 30 दिनों में 23 शहरों में 45 एफआईआर दर्ज की गईं. सभी मुकदमे मुसलमानों के खिलाफ हैं. 7 अक्टूबर तक बरेली में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 89 हो गई थी. 

- बरेली नगर निगम ने 27 घरों को नोटिस जारी किया है, जिन पर नगर निगम की भूमि पर अवैध निर्माण का आरोप है. नोटिस में कहा गया है कि अतिक्रमण करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और तोड़फोड़ का खर्च उनसे वसूला जाएगा.

- एपीसीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामलों में ज़ीरो एफआईआर दर्ज की गई और बाद में उन लोगों के नाम जोड़े गए जिनका जुलूस या ज्ञापन से कोई संबंध नहीं था. रिपोर्ट के अनुसार, "ऐसा लग रहा था मानो केवल जुलूस निकालना ही अपराध बन गया हो."

- वकील महफ़ूज़ुर रहमान फैज़ी, जो तथ्य-जांच दल का हिस्सा थे, ने कहा कि ज्ञापन देना एक नागरिक और संवैधानिक अधिकार है. रिपोर्ट में लिखा गया है, "धारा 132 (राजद्रोह) और 302 (हत्या) जैसी गंभीर धाराएं बिना किसी मृत्यु या सशस्त्र विद्रोह के लगाना अत्यधिक आपराधिकरण को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस का पक्ष भी मान लिया जाए, तब भी ये धाराएं लागू नहीं होतीं क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर मामलों के लिए आरक्षित हैं, न कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए."

- 27 सितंबर तक केवल बरेली में 10 एफआईआर दर्ज हुई थीं. टीम के अनुसार, ये एफआईआर अस्पष्ट, दोहराई गई और कई थानों में कॉपी की गई प्रतीत होती हैं. इन एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस व्यक्ति ने कौन-सा कार्य किया.

- एपीसीआर ने बताया कि अधिकांश एफआईआर देर रात दर्ज की गईं और उनकी कॉपियां न तो गिरफ्तार लोगों को दी गईं, न ही उनके परिवारों को. कई लोग यह तक नहीं जानते कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया.

- एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान ने कहा,"सिस्टम मुसलमानों के खिलाफ नफरत का नया तरीका दिखा रहा है. बरेली में कानून ने अलग तरह से काम किया, वह एक पुलिस राज्य बन गया है."

दुकानों पर कार्रवाई

टीम के एक मेंबर टंडन ने कहा, "दुकानों को सील किया गया, यह उनकी रोज़ी-रोटी पर हमला था. ज़मीन पर कोई अव्यवस्था नहीं थी, कार्रवाई बिना उकसावे के की गई. बरेली प्रशासन ने मज़ार पहलवान मार्केट में कई मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें, शादी हॉल और व्यवसाय बिना किसी पूर्व नोटिस या दस्तावेज़ के सील कर दिए.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

I Love Muhammad

