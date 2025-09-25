Advertisement
I Love Muhammad: हुड़दंग नहीं, अमन और नमाज है नबी (स.अ.) से मोहब्बत; मौलाना बरेलवी की मुस्लिमों को नसीहत

Maulana Shahabuddin Barelvi on I Love Muhammad Controversy: कानपुर में 'I Love Muhammad' पोस्टर विवाद और विरोध के बीच आल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम (स.अ.) से मोहब्बत का असली मतलब उनकी तालीम पर अमल करना है, न कि हुड़दंग या टकराव. उन्होंने मुसलमानों से अमन और शांति का पैगाम अपनाने की अपील की.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:16 PM IST

मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी
मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी

I Love Muhammad Row: बारावफात पर 4 सितंबर को कानपुर में 'I Love Muhammad' का पोस्टर पर पुलिस ने कई मुस्लिम नौजवानों पर कार्रवाई की थी. यह मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया. हिंदू संगठनों के जरिये कथित तौर पर नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए यूपी पुलिस के जरिये की गई एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश में नाराजगी फैल गई. 

पूरे देश में 'I Love Muhammad' पर हो रहे विरोध और विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बड़ा बयान सामने आया है. मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हमारा ईमान और अकीदा है, लेकिन इसके साथ-साथ उनकी तालीम पर अमल करना सबसे ज्यादा ज़रूरी है. उन्होंने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया. 

आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिये दिए संदेश का जिक्र करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, "नबी (स.अ.) ने अपने विरोधियों से न तो विवाद किया और न ही टकराव का रास्ता अपनाया बल्कि हमेशा समझौते की राह अपनाई." उन्होंने कहा, "इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ा समझौता 'सुलह-ए-हुदैबिया' का है, जिसे पढ़ना और समझना चाहिए. यह वाक्या इस्लाम की तरीख का बहुत बड़ा हिस्सा है."

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने कहा "मोहब्बत का इजहार सड़कों पर हुड़दंग मचाकर, जुलूस निकालकर, धरना-प्रदर्शन करके, पुलिस से टकराकर, गैर-मुसलमानों से भिड़कर या दुकानों में तोड़फोड़ करके नहीं किया जा सकता. इस तरह के काम करना पैगंबर-ए-इस्लाम की तालीम के खिलाफ है. उन्होंने फरमाया कि अच्छा मुसलमान वही है जिसके हाथ, पांव और जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे."

मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा, "हुजूर ने फरमाया है कि नमाज पढ़ना मेरी आंखों की ठंडक है. इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि पांच वक्त की नमाज अदा करें. इससे ही पैगंबर-ए-इस्लाम की रूह को खुशी मिलेगी, न कि बैनर और होर्डिंग्स लगाने से. उनकी शिक्षा मोहब्बत और रहमत की है."  उन्होंने आगे कहा, "अल्लाह ने उन्हें रहमतुल लिल अलमीन बनाकर भेजा यानी वे सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों सहित पूरी इंसानियत के लिए रहमत हैं."

शहाबुद्दीन बरेलवी ने आगे कहा कि आपका (स.अ.) सबसे बड़ा पैगाम मोहब्बत, अमन और शांति है. उन्होंने सिखाया झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, नाजायज काम मत करो, नशा और शराब से दूर रहो, जुआ-सट्टा मत खेलो. यही उनकी तालीम है, जिन पर अमल कर इंसान अपनी जिंदगी और सीरत को बेहतर बना सकता है. 

मुस्लिम समुदाय को नसीहत करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा, "अगर नबी (स.अ.) से मोहब्बत का इजहार करना है, तो सीरत-उन-नबी के जलसे करें, मस्जिदों और मदरसों में उनकी सीरत पर रौशनी डालें और अपनी व अपने परिवार की जिंदगी को उनके बताए रास्ते पर चलकर गुजारें." उन्होंने आगे कहा, "किसी भी हाल में कानून को अपने हाथ में न लें और टकराव का कोई भी रास्ता न चुनें, इससे खुद को और अपने परिवार को मुश्किल में न डालें."

Zee Salaam Web Desk

UP NewsI Love Muhammad RowMaulana Shahabuddin Razvi Barelvimuslim news

