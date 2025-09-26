बरेली से लेकर मऊ तक पहुंचा 'I Love Muhammad' विवाद; पुलिस ने मुस्लिमों पर भांजी लाठियां!

I Love Muhammad Row in UP: भारत में पूरब का मैनचेस्टर नाम से मशहूर कानपुर में बीते 4 सितंबर को बारावफात पर मुस्लिम समुयाद के कुछ नौजवानों ने 'I Love Muhammad' का बैनर लगाया था. जिसे देखकर स्थानीय हिंदूवादी संगठन भड़क गए और नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. नतीजतन पुलिस ने बैनर को हटा दिया और कई मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया.

कानपुर पुलिस की इस कार्रवाई की उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में मुसलमानों के साथ दूसरे समुदाय के लोग आलोचना और इसे कानून का उल्लंघन बताया. इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विरोध शुरू हो गया. आज शुक्रवार (26 सितंबर) को जुमे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट का ऐलान किया था. विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था. हालांकि, इसके बावजूद प्रदेश के कई शहरों से प्रदर्शन की खबर सामने आई हैं.

'I Love Muhammad' को लेकर विवाद कानपुर से शुरू हुआ था. जुमे की नमाज के बाद विवाद और हंगामे को रोकने के लिए शहर के काजी ने कारी अब्दुल कुद्दूस ने 'I Love Muhammad' के मामले पर शहर वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कानपुर शहर के लोगों से खास कर मुसलमानों से शांति की अपील करते हुए कहा कि "मैं इलाके के जिम्मेदारों से अपील करता हूं 'I Love Muhammad' को लेकर बच्चों को जुलूस निकालने से रोकें. उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन कानपुर से उठा और पूरे मुल्क में फैल गया है. जगह-जगह पर जो विरोध हो रहा है. हम अपने कानपुर का माहौल भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है.

बरेली में पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने 'I Love Muhammad' के मुद्दे पर प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ विरोध का आह्वान किया था. जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लामिया मैदान विरोध जताने और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे. इसी दौरान पुलिस ने आला हजरत मस्जिद के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया. जिसमें कई लोग घायल हो गए. पुलिस के बर्बर लाठी चार्ज की वीडियो भी सामने आई हैं, जिसमें लोग पुलिस के लाठियों से खुद बचाते हुए नजर आ रहे हैं और अफरा तफरी में इधर-उधर भाग रहे हैं.

बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा पर आईजी अजय सहनी ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सुबह से ही पुलिस लोगों से समझा रही थी कि शांति से नमाज पढ़ें और फिर घर चले जाएं. उन्होंने कहा, "करीब 90 से 95 फीसदी लोग शांति से नमाज पढ़कर घर लौट भी गए, लेकिन अचानक कुछ शरारती तत्व सामने आए और पथराव व फायरिंग शुरू कर दी."

आईजी अजय सहनी ने कहा, "इस घटना की पूरी वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग पुलिस ने की है. मौके से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. आईजी सहनी ने कहा कि यह घटना शहर में 3-4 जगहों पर हुई है और इसमें 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. उनका कहना है कि यह सब एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा लगता है, तभी इतनी बड़ी संख्या में लोग अचानक तैयार होकर सामने आए.

कासगंज में दो पक्ष आपस में भिड़े

यूपी के कासगंज जिले के कस्बा गंजडुंडवारा में भी 'I Love Muhammad' का बैनर लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए दिखाई पड़े. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंच कर अदख पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए. पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारियों ने लोगों को शांत कराया.

कासगंज एसपी अंकिता शर्मा ने कस्बा गंजडुंडवारा में फ्लैग मार्च किया है, फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. मिली जानकारी के मुताबिक, एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए. मौके पर एक पक्ष ने 'I Love Muhammad' का बैनर लगाया था, जिसे दूसरे पक्ष ने हटा दिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों विवाद हो गया. मामला बढ़ता देख पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई मामला शांत कराया.

सहारनपुर और मऊ में दिखी अफरा तफरी

मऊ में भी जुमे की नमाज पर 'I Love Muhammad' के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट दिखाई पड़ी. यहां जुमे की नमाज खत्म होने के बाद कुछ लोगों ने 'आई लव मोहम्मद' का जुलूस निकालना शुरू कर दिया. पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग नारेबाजी करते रहे और आगे बढ़ते रहे. इसके बाद पुलिस ने जुलूस पर लाठी भांजना शुरू कर दिया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया. पुलिसिया कार्रवाई के बाद मौके पर हड़कंप मच गया.

सहारनपुर में भी समुदाय विशेष के विरोध को रोकने के लिए खास इंतजाम किया था. मस्जिदों के आसपास को छावनी में तब्दील कर दिया गया था. इसी दौरान सहरानपुर शहर की जामा मस्जिद में एक नौजवान के 'I Love Muhammad' का पोस्टर लहराने हड़कंप मच गया. पुलिस ने मुस्लिम नौवजवान को फौनर गिरफ्तार कर लिया. एसएसपी आशीष तिवारी ने बताता कि जुमे के मद्देनजर शहर में 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. शांति व्यवस्था कायम करने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं से बातचीत की गई थी.

आगरा में मुस्लिम औरतों ने निकाला जुलूस

ताजनगरी आगरा के मंटोला इलाके में भी जुमे के पाक मौके पर मुस्लिम समुदाय की औरतों और नौजवानों ने जुलूस निकाला. इस जुलूस शामिल औरतों और नौजवानों ने 'I Love Muhammad' का बैनर लहराया. इस जुलूस में बुजुर्ग, बच्चे और बुर्के पहनी औरतें भी शामिल हुईं. पुलिस की चौकसी के बीच जुलूस शांतिपूर्वक निकाला गया.

