I Love Muhammad के स्टिकर पर कट रहा चालान; वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

I Love Muhammad Sticker Case: उत्तर प्रदेश में बाइक पर I Love Muhammad के स्टिकर लगाने पर पुलिस चालान काट रही है. इसी तरह की एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाला I Love Muhammad के स्टिकर को आपत्तिजनक बताते हुए चालान काट रहा है. पूरी खबर  जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 06, 2025, 02:31 PM IST

I Love Muhammad के स्टिकर पर कट रहा चालान; वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

I Love Muhammad Sticker Case: I Love Muhammad पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ I Love Muhammad अभियान के तहत इस वजह से प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही कि इस प्रकार के प्रदर्शन से इलाके का माहौल खराब होगा और कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है. वहीं, अब बाइक पर I Love Muhammad के स्टिकर लगाने पर उत्तर प्रदेश में चालान किया जा रहा है. ऐसे ही दावे के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया है. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी बाइक पर I Love Muhammad का स्टिकर लगवा रखा था. इस बात पर एक ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया. पीड़ित युवक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद वीडियो वायरल हो गई. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित युवक पुलिस वाले से यह पूछ रहा है कि आपने किस गलती के आधार पर चालान काटा है. इस पर पुलिस वाले ने जवाब दिया कि आपने अपनी बाइक पर आपत्तिजनक स्टिकर लगवा रखा है. 

पीड़ित युवक ने पुलिस वाले से पूछा कि I Love Muhammad को आप आपत्तिजनक बता रहे हो. इस पर पुलिस वाला कहता दिख रहा है कि हां यह आपत्तिजनक है, जाओ, जहां दिखाना है दिखा लेना. इस बयान पर पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस वालों पर गुस्ताख-ए-रसूल का आरोप लगाया है. यानी कि मुहम्मद (स.) का अपमान करने का आरोप लगाया है. 

सोशल मीडिया पर इस घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं. सोशल मीडिया की मदद से मुस्लिम समाज के लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करके पूछ रहे हैं कि I Love Muhammad कब से आपत्तिजनक शब्द हो गया है? साथ ही लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिन बाइकों पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं का नाम लिखा रहता है क्या उन नामों को भी आपत्तिजनक शब्द बोला जाएगा और चालान काटे जाएंगे?

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh newsI Love Muhammad Sticker On Bikeminority newsToday News

