I Love Muhammad V/S I Love Mahadev पोस्टर वॉर से तनाव; कई राज्यों में हो चुकी है हिंसा

I Love Muhammad V/S I Love Mahadev News: पूरे देश में I Love Muhammad V/S I Love Mahadev के पोस्टर को लेकर नई बहस छिड़ गई है. इस पोस्टर वॉर के दौरान कई राज्यों में हिंसा भी हुए हैं. साथ ही पूरे भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 26, 2025, 03:51 PM IST

Trending Photos

I Love Muhammad V/S I Love Mahadev News: I Love Muhammad के पोस्टर को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं. मुस्लिम समाज के लोग I Love Muhammad के पोस्टर लगाकर विरोध जाहिर कर रहे हैं. वहीं, इस पोस्टर के मुकाबले हिंदू समुदाय के लोग भी I love Mahadev का पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है. धीरे-धीरे ये पोस्टर वॉर पूरे भारत में फैल रहा है. I Love Muhammad के जवाब में I Love Mahadev के पोस्टर की शुरूआत मध्य प्रदेश के उज्जैन से हुई, जो कई राज्यों में फैल गई है. इस पोस्टर वॉर के दौरान कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें भी सामने आईं हैं. 

गुजरात के गंधीनगर में I Love Muhammad के जवाब में I Love Mahadev का स्टेट्स लगाने पर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई. इस हिंसा के दौरान 8 वाहनों को आग लगा दिया गया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की. इसी प्रकार कर्नाटक में भी पोस्टर वॉर की वजह से दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई. वहीं, पटना में भी हिंदूवादी संगठन द्वारा I Love Mahadev का पोस्टर लगाकर मुस्लिम समाज को हिंदुस्तान से भगा देने की धमकी दी गई. इस पोस्टर वॉर से पूरे भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है. 

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में एक हिन्दू संगठन द्वारा  I Love Mahadev के बैनर मुजफ्फरनगर शहर के मुख्य चौराहो पर लगाया है. अब मुजफ्फरनगर जिले में I Love Muhammad V/S I Love Mahadev को लेकर बहस छिड़ गई है. मुज़फ्फरनगर में इस सब से अलग राष्ट्रीय हिन्दू शक्ति संगठन द्वारा मुख्य चौराहे शिव चौक महावीर चौक रोडवेज बस स्टैंड समेत आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर ये बैनर लगवाये गए हैं. जुमे के दिन इस तरह के पोस्टर नया विवाद खड़ा कर सकते हैं. इन पोस्टर लगने की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.

राष्ट्रीय हिन्दू शक्ति संगठन के अध्यक्ष संजय अरोड़ा का कहना है कि हमारे द्वारा पूरे देश में आई लव महादेव के होर्डिंग लगाए जा रहे हैं क्योंकि शिव ही सर्वोपरि है और किसी को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए. हमें जिले में 20 होर्डिंग लगाने थे अभी सिर्फ पांच होर्डिंग लगा पाए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनसे प्रशासन लगातार संपर्क कर रहा है और कह रहा है कि आप इस तरह के होर्डिंग मत लगाओ.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

