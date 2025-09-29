'I Love Muhammad' पोस्टर न लगाएं; मौलाना शहाबुद्दीन ने बताई बड़ी वजह

I Love Muhammad Row: 'आई लव मुहम्मद' लिखे पोस्टर अलग-अलग जगहों पर चस्पा किए जा रहे हैं और इस बीच मौलाना शहाबुद्दीन का बयान आया है. उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी है कि आप (स.अ) के नाम के पोस्टर और होर्डिंग्स न लगाएं.
I Love Muhammad Row: कानपुर एफआईआर के खिलाफ आई लव मुहम्मद कैंपेन पूरे देश में जारी है. हालांकि, इस दौरान झड़पों में मुस्लिम समुदाय के कई लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज हुए हैं. अब इस मामले में मौलाना शहाबुद्दीन का बयान है, उन्होंने मुसलमानों से गुजारिश की है कि वह मोहम्मद (स.अ) के पोस्टर बिल्कुल चस्पा न करें. इसके पीछे उन्होंने अहम वजह भी बताई
मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि बरेली में हालात अब एकदम नॉर्मल हैं. जो पैगंबरे इस्लाम से मोहब्बत करने का तरीका अपनाया जाया रहा है, वह बिल्कुल सही नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और पोस्टर, फ्लैक्स को चिपका रहे हैं. इस पोस्टर पर मोहम्मद (स.अ) का नाम लिखा हुआ है. ये फ्लेक्स नालियों में जाता है, जिससे हुज़ूर (स.अ) के नाम की तौहीन हो रही है.
मौलाना ने आगे कहा कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि एक तरफ हम मोहम्मद (स.अ) से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पोस्टर और होर्डिंग्स नालियों में गिर रहे हैं. जिससे इनकी तौहीन हो रही है.
उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से त्योहार चल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी घरना प्रदर्शन न करें और साथ ही ये पोस्टर कहीं पर न लगाए. कुरान में लिखा है कि काम करने के तरीके हिकमत के जरिए होते हैं, न कि शोर शराबे और हुड़दंग करके.
ज्ञात हो कि बरेली में जुमा के दिन आई लव मुहम्मद कैंपेन के तहत जुलूस निकाला गया था. इस दौरान जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.