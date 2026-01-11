हनीट्रैप में फंसे IAS अधिकारी के पिता तमीम अख्तर, पुलिस ने सपा नेता समेत 10 पर किया मुकदमा दर्ज

Advertisement
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में समाजवादी नेता समेत 10 लोगों के खिलाफ एक IAS अधिकारी के पिता की वीडियो लीक करने और ब्लैकमेलिंग करने, पैसे की मांग करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:05 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश से एक IAS अधिकारी के पिता को हनीट्रैप में फंसाकर पैसे ठगने की कोशिश करने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता सफीक सलमानी और उनके बेटे कामिल समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है. 

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में समाजवादी पार्टी के नेता सफीक सलमानी सहित 10 लोगों के खिलाफ गैंग बनाकर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई राजस्थान में तैनात एक महिला IAS अधिकारी के पिता तमीम अख्तर की तहरीर पर की गई है. तहरीर के मुताबिक तमीम अख्तर का एक महिला के साथ कथित वीडियो वायरल किया गया, जिसके बाद आरोपियों ने गैंग बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और अवैध वसूली की मांग की.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था. इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने समाजवादी पार्टी (SP) के नेता सफीक सलमानी उसके बेटे कामिल व आदिल, मोहल्ला ठाकुरद्वारा के सतीश, मेरठ कंकरखेड़ा के सन्नी एकता कॉलोनी के शहजाद, इरसाद मलिक समेत कुछ महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

इस मामले पर पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शहर कोतवाली पुलिस पूरे प्रकरण की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है.

गौरतलब है कि सोशल मीडिया के दौर में साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. इसको देखते हुए सरकार द्वारा साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं. साथ ही साइबर क्राईम को लेकर खास कानून भी बनाए गए हैं. वहीं, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन भी खोले गए हैं, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए. 

