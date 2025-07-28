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उर्दू पत्रकारिता पर मंडराया संकट! IIMC में कोर्स बंद होने के दावे से मचा बवाल

IIMC Urdu Journalism Course: दिल्ली स्थित IIMC का शुमार देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में होती है. यहां से कई जुबानों में पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक ईमेल ने उर्दू पत्रकारिता के अस्तित्व को लेकर संकट मंडराने लगा है. इसमें कहा गया है कि पर्याप्त छात्र न मिलने की वजह से इस साल उर्दू पत्रकारिता का कोर्स स्थगित कर दिया गया है. जानें क्या है पूरी सच्चाई?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 27, 2026, 12:12 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:15 AM IST
उर्दू पत्रकारिता पर मंडराया संकट! IIMC में कोर्स बंद होने के दावे से मचा बवाल
Image Credit: IIMC में उर्दू पत्रकारिता पर मंडराया संकट! (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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