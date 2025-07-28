/उर्दू पत्रकारिता पर मंडराया संकट! IIMC में कोर्स बंद होने के दावे से मचा बवाल

IIMC Urdu Journalism News: उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान नहीं, बल्कि अदब, तहज़ीब और ख़ूबसूरत अभिव्यक्ति की पहचान मानी जाती है. इसी ज़ुबान ने भारतीय पत्रकारिता को भी कई बड़े नाम दिए हैं, और आजादी की लौ जलाने में इसकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है. ऐसे में देश के प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) के उर्दू पत्रकारिता कोर्स को लेकर एक ईमेल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा. इसने छात्रों और उर्दू पत्रकारिता से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है.