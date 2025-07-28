/उर्दू पत्रकारिता पर मंडराया संकट! IIMC में कोर्स बंद होने के दावे से मचा बवाल

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IIMC Urdu Journalism News: उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान नहीं, बल्कि अदब, तहज़ीब और ख़ूबसूरत अभिव्यक्ति की पहचान मानी जाती है. इसी ज़ुबान ने भारतीय पत्रकारिता को भी कई बड़े नाम दिए हैं, और आजादी की लौ जलाने में इसकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है. ऐसे में देश के प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) के उर्दू पत्रकारिता कोर्स को लेकर एक ईमेल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा. इसने छात्रों और उर्दू पत्रकारिता से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ईमेल के स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि IIMC ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए उर्दू पत्रकारिता कोर्स को फिलहाल स्थगित कर दिया है. ईमेल में इसकी वजह कोर्स के लिए मुनासिब तादाद में आवेदन न मिलना बताया गया है. इस ईमेल में कहा गया है कि छात्रों की संख्या कम होने की वजह से संस्थान ने इस साल उर्दू पत्रकारिता का कोर्स नहीं चलाने का फैसला किया है.
ईमेल में कैंडिडेट्स से यह भी कहा गया है कि अप्लीकेशन फीस वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इसके लिए उनसे अपने बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि फीस लौटाया जा सके. हालांकि, संस्थान की ओर से भी इस वायरल ईमेल पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.
दूसरी तरफ, मशहूर पत्रकार प्रभात कुमार मिश्रा ने अपने यूट्यूब पर उर्दू पत्रकारिता बंद किए जाने को लेकर जानकारी शेयर की. प्रभात कुमार मिश्रा ने अपने शो में कहा कि IIMC में उर्दू पत्रकारिता का अस्तित्व खतरे में है. उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में उर्दू पत्रकारिता के एंट्रेंस टेस्ट में उर्दू और देवनागरी में लिखने की आजादी थी, लेकिन इस बार एंट्रेंस को सिर्फ उर्दू में ही कर दिया गया.
उन्होंने दावा किया कि एडमिशन नोटिफिकेशन के समय यह शर्त नहीं रखी गई थी, इसकी वजह से कई ऐसे छात्रों ने भी अप्लीकेशन दिया जिनको उर्दू नहीं आती थी. प्रभात कुमार मिश्रा के मुताबिक, बाद में जब नया नोटिफिकेशन आया तो उन बच्चों के फॉर्म कैंसल कर दिए गए और उनकी फीस लौटा दी गई. जिसके बाद यह मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है.