Nitish Kumar की हरकत से नाराज इल्तिजा ने पुलिस को लिखा लेटर, क्या दर्ज होगी FIR?

Iltija on Nitish Kumar: इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक लेटर लिखा है और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. ये मामला नकाब खींचने से जुड़ा हुआ है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Iltija on Nitish Kumar: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने शुक्रवार को बिहार में एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के कथित सार्वजनिक अपमान के मामले में पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने इस घटना को गरिमा और सहमति का गंभीर उल्लंघन बताया है.
इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को एक खत लिखा है. जिसमें, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकत का जिक्र किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्तिजा ने कहा है कि नीतीश की इस हरकत ने मुसलमानों, खासकर मुस्लिम महिलाओं के बीच गहरी पीड़ा और आक्रोश पैदा किया है.
उन्होंने बिहार में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान सामने आए वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना बेहद परेशान करने वाला है और यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता का उल्लंघन है.
इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि यह घटना देश में मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव के एक व्यापक पैटर्न को दर्शाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं मुस्लिम महिलाओं के लिए डर और अपमान का माहौल बनाती हैं.
PDP नेता ने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे नेता ऐसे व्यवहार को सामान्य बना रहे हैं, जो संविधानिक मूल्यों को कमजोर करता है. उन्होंने तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से एफआईआर दर्ज करने और जिम्मेदारी तय करने की गुजरिश की है.
इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि गरिमा और सहमति की हिफाज़त हर हाल में होनी चाहिए, चाहे शख्स का मज़हब या राजनीतिक पद कुछ भी हो. उन्होंने यह भी साफ किया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है और अल्पसंख्यक अधिकारों के और क्षरण को रोकने के लिए कानून का समान रूप से लागू होना जरूरी है.