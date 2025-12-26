RSS और बजरंगदल हैं कैंसर- कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले से नाराज इल्तिजा का तीखा बयान

Srinagar: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बीती रोज उत्तराखंड में एक कश्मीरी शॉल व्यापारी के साथ कथित मारपीट की घटना की मज़म्मत की है. उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर से बाहर कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता और नफरत का परेशान करने वाली एक मिसाल बताया है.

क्या बोलीं इल्तिजा मुफ्ती?

इल्तिजा मुफ्ती ने उधम सिंह नगर जिले की इस घटना पर अपना रद्देअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि, कश्मीरी शॉल व्यापारी से कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसलिए मारपीट की क्योंकि उसने भारत माता की जय का नारा लगाने से इनकार कर दिया था.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में पोस्ट किया है. अपने तीखे बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी संगठन डर का माहौल बना रहे हैं और केवल पहचान के आधार पर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है.

भारत के लिए कैंसर हैं RSS और बजरंगदल

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,"बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक कश्मीरी शॉल व्यापारी को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने भारत माता की जय का नारा लगाने से इनकार कर दिया था. बजरंग दल और आरएसएस मिलकर एक घातक कैंसर की तरह भारत को बीमार कर रहे हैं. गांधी जी का भारत मौत की कगार पर है."

कश्मीर के बिलाल अहमद के साथ बदसुलूकी

ज्ञात हो कि कश्मीरी व्यापारी बिलाल अहमद, जो पिछले करीब दस सालों से काशीपुर में रहकर शॉल बेच रहे हैं, उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें धमकाया गया और इलाका छोड़ने को कहा गया. एसोसिएशन ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई और उत्तराखंड सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है.

कश्मीरियों को किया जा रहा है अलग-थलग: इल्तिजा

इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि रोजगार या शिक्षा के लिए घाटी से बाहर जाने वाले कश्मीरियों पर बार-बार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह असहमति व विविधता के लिए जगह सिमटने का संकेत है. उन्होंने कहा कि ये घटनाएं अलग-अलग नहीं हैं. ये दिखाती हैं कि कश्मीरियों को किस तरह अलग-थलग किया जा रहा है और उन्हें अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कराया जा रहा है.

लोकसभा सांसद ने लिखा खत

इस बीच, लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद ने भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन दोनों राज्यों में कश्मीरियों पर बढ़ते हमलों का मुद्दा उठाया है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की है.

छात्र संगठन उठा रहे हैं मुद्दा

गौरतलब है कि हाल के महीनों में छात्र संगठनों और व्यापारियों के ग्रुप्स ने भी देश के अलग-अलग हिस्सों में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ कथित तौर पर उत्पीड़न और हिंसा के कई मामलों की तरफ ध्यान दिलाया है. उनका आरोप है कि कश्मीरियों को धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है और डराया-धमकाया जा रहा है.