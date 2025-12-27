हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान- बंगाल में हुई लिचिंग पर इल्तिजा का बयान; भारी विवाद

Iltija Mufti Lynchistan Comment: इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहने का काम किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये कमेंट बंगाल में हुई लिंचिंग के बाद दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
Iltija Mufti Lynchistan Comment: ओडिशा में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर की हत्या के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इल्तिजा मुफ्ती ने भारत को भारत, या हिंदुस्तान कहने के बजाय 'लिंचिस्तान' बताया है. उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है.
इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा,"न इंडिया, न भारत, न हिंदुस्तान. तुम्हारा नाम है लिंचिस्तान." उन्होंने यह टिप्पणी ओडिशा में मारे गए युवक की तस्वीर के साथ साझा की.
यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक बंगाली मुस्लिम मजदूर की कथित रूप से बांग्लादेशी होने के शक में हत्या कर दी गई. मरने वाले शख्स की पहचना 19 साल के जुएल शेख के तौर पर हुई है. वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और ओडिशा के संबलपुर जिले में मजदूरी कर रहा था.
जुएल शेख के साथ काम करने वाले एक सहकर्मी ने आरोप लगाया है कि हमला पहचान पत्र दिखाने की मांग से शुरू हुआ था. सहकर्मी के मुताबिक, मजदूरों पर यह शक किया जा रहा था कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं. यह घटना क्रिसमस ईव के दिन संबलपुर जिले के शांति नगर इलाके में हुई. यहां जुएल शेख और अन्य प्रवासी मजदूर एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे. आरोप है कि छह लोग वहां पहुंचे और पहले मजदूरों से बीड़ी मांगी. इसके बाद उन्होंने मजदूरों से आधार कार्ड दिखाने को कहा और फिर हमला कर दिया.
हमले में जुएल शेख की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए. इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले घायल मजदूर माजहर खान ने बताया कि शरारती तत्वों ने पहले हमसे बीड़ी मांगी और फिर आधार कार्ड दिखाने को कहा. इसके बाद उन्होंने जुएल शेख का सिर एक सख्त चीज से दे मारा.
पुलिस के मुताबिक, इस कथित लिंचिंग मामले में शामिल सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है कि मजदूरों पर हमला उनकी पहचान या राष्ट्रीयता को लेकर किया गया. पुलिस का कहना है कि यह घटना बीड़ी को लेकर हुए विवाद के बाद हुई और इसका धर्म या नागरिकता से कोई संबंध नहीं है.
उत्तरी रेंज के आईजीपी हिमांशु कुमार लाल ने कहा,"यह हत्या इस बात से जुड़ी नहीं है कि पीड़ित बंगाली था या बांग्लादेशी. यह पूरी घटना बीड़ी को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई." इस घटना और इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर देशभर में तीखी बहस और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
इससे पहले इल्तिजा मुफ्ती ने आरएएस और बजरंगदल को देश के लिए कैंसर बताया था. उनका ये बयान उत्तराखंड के काशीपुर में हुई कश्मीरी शख्स की पिटाई के बाद आया था. जहां पहले उस शख्स को भारत माता की जय नारे लगने वाले के दबाव बनाया गया, जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे पीटा गया.