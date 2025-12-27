Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3054871
Zee SalaamIndian Muslim

हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान- बंगाल में हुई लिचिंग पर इल्तिजा का बयान; भारी विवाद

Iltija Mufti Lynchistan Comment: इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहने का काम किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये कमेंट बंगाल में हुई लिंचिंग के बाद दिया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 27, 2025, 08:19 AM IST

Trending Photos

हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान- बंगाल में हुई लिचिंग पर इल्तिजा का बयान; भारी विवाद

Iltija Mufti Lynchistan Comment: ओडिशा में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर की हत्या के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इल्तिजा मुफ्ती ने भारत को भारत, या हिंदुस्तान कहने के बजाय 'लिंचिस्तान' बताया है. उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है.

इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर दिया बयान

इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा,"न इंडिया, न भारत, न हिंदुस्तान. तुम्हारा नाम है लिंचिस्तान." उन्होंने यह टिप्पणी ओडिशा में मारे गए युवक की तस्वीर के साथ साझा की. 

बांग्लादेशी होने के शक में युवक की हत्या

यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक बंगाली मुस्लिम मजदूर की कथित रूप से बांग्लादेशी होने के शक में हत्या कर दी गई. मरने वाले शख्स की पहचना 19 साल के जुएल शेख के तौर पर हुई है. वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और ओडिशा के संबलपुर जिले में मजदूरी कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

 

पहले मांगी बीड़ी फिर कर दिया हमला

जुएल शेख के साथ काम करने वाले एक सहकर्मी ने आरोप लगाया है कि हमला पहचान पत्र दिखाने की मांग से शुरू हुआ था. सहकर्मी के मुताबिक, मजदूरों पर यह शक किया जा रहा था कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं. यह घटना क्रिसमस ईव के दिन संबलपुर जिले के शांति नगर इलाके में हुई. यहां जुएल शेख और अन्य प्रवासी मजदूर एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे. आरोप है कि छह लोग वहां पहुंचे और पहले मजदूरों से बीड़ी मांगी. इसके बाद उन्होंने मजदूरों से आधार कार्ड दिखाने को कहा और फिर हमला कर दिया.

हमले में जुएल शेख की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए. इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले घायल मजदूर माजहर खान ने बताया कि शरारती तत्वों ने पहले हमसे बीड़ी मांगी और फिर आधार कार्ड दिखाने को कहा. इसके बाद उन्होंने जुएल शेख का सिर एक सख्त चीज से दे मारा.

6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, इस कथित लिंचिंग मामले में शामिल सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है कि मजदूरों पर हमला उनकी पहचान या राष्ट्रीयता को लेकर किया गया. पुलिस का कहना है कि यह घटना बीड़ी को लेकर हुए विवाद के बाद हुई और इसका धर्म या नागरिकता से कोई संबंध नहीं है.

उत्तरी रेंज के आईजीपी हिमांशु कुमार लाल ने कहा,"यह हत्या इस बात से जुड़ी नहीं है कि पीड़ित बंगाली था या बांग्लादेशी. यह पूरी घटना बीड़ी को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई." इस घटना और इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर देशभर में तीखी बहस और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

कैंसर हैं आरएसएस और बजरंगदल

इससे पहले इल्तिजा मुफ्ती ने आरएएस और बजरंगदल को देश के लिए कैंसर बताया था. उनका ये बयान उत्तराखंड के काशीपुर में हुई कश्मीरी शख्स की पिटाई के बाद आया था. जहां पहले उस शख्स को भारत माता की जय नारे लगने वाले के दबाव बनाया गया, जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे पीटा गया.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

iltija muftimuslim newsKashmir news

Trending news

iltija mufti
हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान- बंगाल में हुई लिचिंग पर इल्तिजा का बयान; भारी विवाद
Poet Mirza Ghalib
लफ्जों का दरिया, जज्बातों का समंदर; गलियों से उठकर आजीम शायर बनने वाले मर्जा गालिब
Madrasa Jamia Arabia Anwarul Uloom
UP: मदरसा में फर्जवाड़ा से जुड़ा बड़ा खुलासा, पुलिस ने आरोपी अहमद अंसारी को दबोचा
Syria Masjid Bomb Blast
Syria: जुमे की नमाज के बीच भीषण बम धमाका, 8 की मौत, 18 घायल
Punjab Ayesha Mosque Committee
मस्जिद में ताला लगाने की धमकी, पंजाब वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी आमने सामने
Bareilly Violence Chargesheet
मौलाना तौकीर रजा समेत 46 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई,कोर्ट में पेश की गई चार्जशट
Pakistan News
Pakistan:मदरसा पर ड्रोन से हमला, गंभीर रूप से घायल हुए 9 छात्र,विरोध में उतरे मौलाना
Imran Masood on Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सांसद इमरान मसूद ने उठाई आवाज, सरकार से की ये बड़ी मांग
Mohammad Sidan PM National Child Award
11 वर्ष के मोहम्मद सिदान को मिला PM बाल पुरस्कार, दो बच्चों की बचाई थी जान
Kaithal
Kaithal में कश्मीरी फेरीवाले से मारपीट; 5 लोगों ने माना गलत, एक ने दिया खतरनाक बयान