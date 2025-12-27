हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान- बंगाल में हुई लिचिंग पर इल्तिजा का बयान; भारी विवाद

Iltija Mufti Lynchistan Comment: ओडिशा में एक बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर की हत्या के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इल्तिजा मुफ्ती ने भारत को भारत, या हिंदुस्तान कहने के बजाय 'लिंचिस्तान' बताया है. उनके इस बयान की काफी आलोचना हो रही है.

इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर दिया बयान

इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा,"न इंडिया, न भारत, न हिंदुस्तान. तुम्हारा नाम है लिंचिस्तान." उन्होंने यह टिप्पणी ओडिशा में मारे गए युवक की तस्वीर के साथ साझा की.

बांग्लादेशी होने के शक में युवक की हत्या

यह बयान ऐसे समय आया है, जब एक बंगाली मुस्लिम मजदूर की कथित रूप से बांग्लादेशी होने के शक में हत्या कर दी गई. मरने वाले शख्स की पहचना 19 साल के जुएल शेख के तौर पर हुई है. वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और ओडिशा के संबलपुर जिले में मजदूरी कर रहा था.

Not India or Bharat nor Hindustan Thy name is Lynchistaan. pic.twitter.com/2f8GZz1dS5 — Iltija Mufti (@IltijaMufti_) December 26, 2025

पहले मांगी बीड़ी फिर कर दिया हमला

जुएल शेख के साथ काम करने वाले एक सहकर्मी ने आरोप लगाया है कि हमला पहचान पत्र दिखाने की मांग से शुरू हुआ था. सहकर्मी के मुताबिक, मजदूरों पर यह शक किया जा रहा था कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं. यह घटना क्रिसमस ईव के दिन संबलपुर जिले के शांति नगर इलाके में हुई. यहां जुएल शेख और अन्य प्रवासी मजदूर एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे. आरोप है कि छह लोग वहां पहुंचे और पहले मजदूरों से बीड़ी मांगी. इसके बाद उन्होंने मजदूरों से आधार कार्ड दिखाने को कहा और फिर हमला कर दिया.

हमले में जुएल शेख की मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए. इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले घायल मजदूर माजहर खान ने बताया कि शरारती तत्वों ने पहले हमसे बीड़ी मांगी और फिर आधार कार्ड दिखाने को कहा. इसके बाद उन्होंने जुएल शेख का सिर एक सख्त चीज से दे मारा.

6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, इस कथित लिंचिंग मामले में शामिल सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, पुलिस ने इस दावे को खारिज किया है कि मजदूरों पर हमला उनकी पहचान या राष्ट्रीयता को लेकर किया गया. पुलिस का कहना है कि यह घटना बीड़ी को लेकर हुए विवाद के बाद हुई और इसका धर्म या नागरिकता से कोई संबंध नहीं है.

उत्तरी रेंज के आईजीपी हिमांशु कुमार लाल ने कहा,"यह हत्या इस बात से जुड़ी नहीं है कि पीड़ित बंगाली था या बांग्लादेशी. यह पूरी घटना बीड़ी को लेकर हुए झगड़े के बाद हुई." इस घटना और इल्तिजा मुफ्ती के बयान को लेकर देशभर में तीखी बहस और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

कैंसर हैं आरएसएस और बजरंगदल

इससे पहले इल्तिजा मुफ्ती ने आरएएस और बजरंगदल को देश के लिए कैंसर बताया था. उनका ये बयान उत्तराखंड के काशीपुर में हुई कश्मीरी शख्स की पिटाई के बाद आया था. जहां पहले उस शख्स को भारत माता की जय नारे लगने वाले के दबाव बनाया गया, जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे पीटा गया.