चिंता में मुस्लिम समाज; राजनाथ सिंह से मुलाकात कर बोला, अपने ही मुल्क में हमें बेगाना न बनाएं

New Delhi News: इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स (IMPAR) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज सोमवार (9 फरवरी) को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान मौजूदा हालात को लेकर महत्वपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई. प्रतिनिधिमंडल में अलग-अलग क्षेत्रों के प्रमुख पेशेवर, पूर्व न्यायाधीश, रक्षा विशेषज्ञ, सिविल सोसाइटी के नेता, उद्योगपति और पत्रकार शामिल थे. बैठक में सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने, भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने और एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की प्रगति में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई.

साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्रालय के बजट में इजाफे के लिए रक्षा मंत्री को मुबारकबाद पेश की. यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह की बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए. बैठक में राष्ट्रीय निर्माण और विकास, सांप्रदायिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया.

इस मौके पर IMPAR के राष्ट्रीय महासचिव और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष निसार अहमद ने कहा कि सामाजिक सौहार्द और 'विविधता में एकता' भारत की आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं. प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री से कहा कि भारत की ताकत हमेशा विविधता में एकता रही है और जैसे-जैसे देश वैश्विक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसे और मजबूत करने की जरुरत है. उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सांप्रदायिक एकता बेहद महत्वपूर्ण है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मनोज शुक्ला ने मुसलमानों को बांटा रमजान का कैलेंडर; BJP को नहीं हुआ बर्दाश्त!

निसार अहमद ने बताया कि रक्षा मंत्री के साथ बातचीत का मकसद आपसी विश्वास बहाल करना और एक सेतु का निर्माण करना था, ताकि देश की तरक्की में पूरा राष्ट्र एकजुट होकर आगे बढ़े और हर नागरिक खुद को सुरक्षित व सम्मानित महसूस करे. उन्होंने कहा कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हर शख्स विकास में अपनी भूमिका निभाए.

इम्पार के उपाध्यक्ष जावेद यूनुस ने रक्षा मंत्री के सामने बढ़ते सामाजिक तनाव और देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आ रही नफरत से जुड़ी घटनाओं पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कानून का शासन और संवैधानिक व्यवस्था हर प्रकार की नफरत पर भारी पड़नी चाहिए और यह प्रवृत्ति किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय हित में नहीं है. इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य ख्वाजा एम. शाहिद ने कहा कि शांति सुनिश्चित करना, नफरत फैलाने से रोकना और नागरिकों व संस्थानों के बीच भरोसा मजबूत करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि यह प्रयास किसी की खुशामद के लिए नहीं बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए जरुरी हैं.

लंबी चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की एकता और सामाजिक सौहार्द राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक शक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि संविधान के तहत धर्म से परे हर नागरिक को समान अधिकार और जिम्मेदारियां प्राप्त हैं. उन्होंने यह भी कहा कि समुदायों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के साथ संवाद और संस्थागत भागीदारी के माध्यम से चिंताओं को दूर करने के लिए काम किया जाएगा. उनके मुताबिक समुदायों के साथ नियमित संवाद जारी रहना चाहिए ताकि समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके और हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके.

प्रतिनिधिमंडल ने दोहराया कि भारतीय मुसलमान साझा विरासत और साझा भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत की समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए समान रूप से समर्पित हैं. सदस्यों ने कहा कि हर समुदाय के सम्मान और अधिकारों की रक्षा से राज्य और अधिक मजबूत होता है. प्रतिनिधिमंडल ने जिम्मेदार नागरिकता, कानून के शासन के पालन और हर प्रकार की कट्टरता को अस्वीकार करने की जरुरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति या निजी समूह को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

बैठक में सरकार और सिविल सोसाइटी के बीच ठोस बातचीत, सामुदायिक स्तर पर विश्वास कायम करने की कोशिश, जिम्मेदार जनसंपर्क और नफरत से जुड़ी घटनाओं को नियंत्रित करने व रोकने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत पर भी चर्चा हुई. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के कुछ हिस्सों में बढ़ती कट्टरता को लेकर प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं पर कहा कि इस दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: मेरठ में धार्मिक पहचान देख फहीम पर टूट पड़े दबंग, बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल!