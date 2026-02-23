Ramadan के तीन अशरे क्या हैं? रहमत से निजात तक की पूरी रूहानी सफर समझिए

Ramadan 2026: दुनियाभर के मुसलमान इस वक्त रमजान के पाक महीने में इबादत में मशगूल हैं. रमजान का महीना मुसलमानों के लिए सिर्फ रोजा रखने का समय नहीं, बल्कि आत्मिक सुधार, इबादत और अल्लाह से करीब होने का खास मौका माना जाता है. रोजा, इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक है. मुसलमान पूरे साल रमजान के महीने का शिद्दत से इंतजार करते हैं और इसके लिए खास तैयारियां करते हैं.

इस्लाम के मानने वाले रमजान के महीने में दुनिवायी कामों को छोड़कर इबादत में मशगूल हो जाते हैं. इतना ही नहीं, इबादत के अलावा गरीबों और मिस्कीनों की मदद करना और बुरे व्यसनों से बचने का अहम हथियार है. कुरआन में रोजे को काफी अहमियत दी गई है. खासकर सूरह अल-बकरा (2:183-187) में. इन आयतों में रोजे की अहमियत, मकसद और नियम बताए गए हैं.

कुरआन में सूरह अल-बकरा (2:183) में अल्लाह फरमाता है, "ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो." इससे यह साफ है कि रोजे का मकसद सिर्फ भूखा-प्यासा रहना नहीं, बल्कि तकवा (परहेजगारी और आत्मसंयम) पैदा करना है. इस्लामी रिवायत के मुताबिक, रमजान को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें "अशरा" कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: यूटूबर कलाकर हैं आपस में रिश्तेदार नहीं; कनिका के रोज़ा वाले विडियो पर न जश्न मनाये ने दिल जलाएं

रमजान के सभी अशरों का एक खास महत्व है और इसकी अपनी अहमियत है. 'अशरा' अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है दस दिन. यानी रमजान के पूरे महीने को तीन अशरों में बांटा गया है. पहला रहमत का, दूसरा मगफिरत का और तीसरा निजात का. आइये समझते हैं कि इन तीनों 'अशरों' में क्या खास है?

पहला अशरा- रहमत (अल्लाह की मेहरबानी)

रमजान के शुरुआती दस दिन रहमत के माने जाते हैं. माना जाता है कि इन दिनों में अल्लाह की रहमत और बरकत खास तौर पर बंदों पर नाजfल होती है. इस समय मुसलमान ज्यादा से ज्यादा दुआ, सदका, जरूरतमंदों की मदद और अच्छे व्यवहार पर जोर देते हैं. इस अशरे का मकसद इंसान के अंदर दया, नरमी और इंसानियत को मजबूत करना होता है.

दूसरा अशरा- मगफिरत (गुनाहों की माफी)

रमजान के 11वें से 20वें दिन तक का समय मगफिरत का अशरा कहलाता है. 'मगफिरत' का मतलब है माफी या क्षमायाचना से हैं. इस दौरान मुसलमान अपने पिछले गुनाहों की तौबा करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं. इस्लामी मान्यता के मुताबिक, इस अशरे में सच्चे दिल से की गई दुआ और इस्तेगफार (माफी की दुआ) का खास महत्व होता है. इस दौरान अल्लाह अपने बंदों के सभी गुनाहों को माफ कर देता है.

तीसरा अशरा- निजात (जहन्नम से मुक्ति)

रमजान का आखिरी हिस्सा यानी 21वें रोजे से लेकर महीने के अंत तक का समय निजात का अशरा माना जाता है. 'निजात' का मतलब है बचाव या मुक्ति (मोक्ष की प्राप्ति). इस दौरान मुसलमान जहन्नम की आग से बचने की दुआ करते हैं और इबादत में ज्यादा वक्त बिताते हैं. इसी आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र (शब-ए-कद्र) की रात भी आती है, जिसे हजार महीनों से बेहतर बताया गया है. कई लोग इस समय 'एतिकाफ' भी करते हैं, यानी मस्जिद या घर में रहकर लगातार इबादत करते हैं. एतिकाफ में बैठे लोगों को एक हज के बराबर सवाल मिलता है.

क्यों खास है तीनों अशरे?

इस्लामी विद्वानों और मशहूर आलिमेदीन स्वर्गीय अब्दुल मन्नान सलफी के मुताबिक, रमजान के ये तीन चरण इंसान की रूहानी सफर की तरह हैं. पहले रहमत से दिल को नरम करना, फिर मगफिरत से गुनाहों से पाक होना और आखिर में निजात के जरिए आखिरत की तैयारी करना. इसलिए मुसलमान पूरे महीने को आत्म-सुधार और अल्लाह की इबादत का सुनहरा मौका मानते हैं.

यह भी पढ़ें: रमजान के महीने में दो अमरीकी नागरिकों ने कबूल किया इस्लाम, रूहानियत और भाईचारे से हुए थे प्रभावित