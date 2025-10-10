Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2956481
Zee SalaamIndian Muslim

विवादों में घिरी शाहबानो पर बनी फिल्म 'हक़', दो बेटियां जिंदा फिर भी नहीं ली गई इज़ाज़त

Yami Gautam Film in controversy: इंदौर की चर्चित तलाक पीड़िता महिला शाह बानो की जिंदगी पर बनी फिल्म 'हक' को लेकर उनके परिवार ने नाराजगी ज़ाहिर की है. शाह बानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बिना इजाज़त निजी जिंदगी दिखाना कानून का उल्लंघन है. परिवार ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की है,जो फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होनी है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 10, 2025, 08:01 PM IST

Trending Photos

शाहबानो की ज़िंदगी पर बनी फिल्म विवादों में घिरी,(फाइल फोटो)
शाहबानो की ज़िंदगी पर बनी फिल्म विवादों में घिरी,(फाइल फोटो)

Yami Gautam Film in controversy: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौर में एक मुस्लिम औरत शाह बानो का नाम खूब चर्चा में रहा था. उनके नाम पर सियासी गलियारों से लेकर गली-कूचे में खूब बावेला मचा था. इसकी वजह यह थी कि शाह बानो को उनके शौहर ने 59 साल की उम्र में तलाक दे दिया, वह भी ऐसे वक्त में जब हर शख्स की जिंदगी में एक सहारे की जरूरत होती है.

अब बात करते हैं शाह बानो की. शाह बानो इंदौर की रहने वाली थीं. 1975 में शाह बानो के पेशे से वकील शौहर मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें तलाक दे दिया. उस समय शाह बानो के 5 बच्चे थे, शाह बानो के शौहर ने उनको कोई मुआवजा नहीं दिया. जिस वक्त शाह बानो तलाक हुआ, उनकी उम्र 59 साल की थी और गुज़ारा भत्ता मांगा तो शौहर ने साफ तौर पर ये कहकर इनकार कर दिया था कि मुस्लिम पर्सनल कानून के तहत इस्लाम में गुज़ारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है. शहबानो ने इस केस में लोअर कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और वहाँ उनकी जीत हुई. बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट गया वहां भी शाह बनो के हक़ में फैसला सुनाया गया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक खिसकने के डर से इस कानून को ही संसद में बदल दिया था.

दरअसल, अब इस केस में एक नई फिल्म आने वाली है.. जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी ने एक्टिंग की है. यामी गौतम शाह बानो बेगम के किरदार में और इमरान हाशमी मोहम्मद अहमद खान के किरदार में नज़र आने वालें है. फिल्म का नाम 'हक़' रखा गया है. अब शाह बानो के परिवार का ऐसा मानना है कि फिल्म को मंजूरी के बिना पर बनाई जा रही है, जो पूरी तरह से ग़लत है.

Add Zee News as a Preferred Source

वकील ने इस मामले पर रौशनी डालते हुए कहा- जो मूवी शाह बानो पर बना रहे हैं. इसमें ये लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसी ने भी शाह बानो के परिवार में जो उनके लीगल उत्तराधिकारी हैं, उनसे किसी भी तरह की कोई इजाज़त नहीं ली है. न डायरेक्टर्स ने ली, ना ही प्रोड्यूसर्स ने ली. कानून की मानें तो, इसके मुताबिक, शाह बानो की पर्सनल लाइफ को परिवार वालों से बिना पूछे पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता है.

अगर किसी की भी पर्सनल लाइफ को सिनेमा में बनाया जा रहा है, तो इसमें लिखित तौर पर उसकी सहमति होना जरूरी है. अगर लिखित इजाज़त है तब तो आप किसी की भी बायोग्राफी को बना सकते हैं. इस सिलसिले में नोटिस दी गई है कि बिना किसी रिटेन कंसेंट के इस फिल्म को तुरंत रोकने की मांग की गई है. जब शाह बानो की दो बेटियां अभी जिंदा हैं तो फिर ऐसे में इस फिल्म को बनाने से पहले उन दोनों की कंसेंट क्यों नहीं ली गई. वो एक कोर्ट केस का हवाला देकर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की पर्सनल लाइफ की प्राइवेसी का ध्यान न रखें.

फिल्म कब होनी है रिलीज़?
हक फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. यामी गौतम शाह बानो के किरदार में नजर आएंगी, वहीं इमरान उनके शौहर अहमद खान और वकील की किरदार निभाते नजर आएंगे. फिल्म में एक मुस्लिम खातून  की कहानी को दिखाया जाएगा, जो तलाक के बाद शौहर से अपने हक का पैसा मांगती है, और अपने हक के लिए कोर्ट तक पहुंच जाती है. फिल्म ‘हक’ 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यामी गौतम शाह बानो के किरदार में नजर आएंगी, वहीं इमरान उनके शौहर और वकील की भूमिका निभाते नजर आएंगे. फिल्म में एक मुस्लिम महिला की कहानी को दिखाया गया है जो तलाक के बाद शौहर से अपने हक का पैसा मांगती है और अपने हक के लिए कोर्ट तक पहुंच जाती है.

यह भी पढ़ें: विवादित वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन से डरी दिल्ली पुलिस?AIMPLB को नहीं मिली परमिशन

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

imran hashmishah bano caseHaq film controversymuslim news

Trending news

imran hashmi
विवादों में घिरी शाहबानो पर बनी फिल्म 'हक़', 2 बेटियां जिंदा फिर भी नहीं ली गई इज़ाज़त
Delhi News
विवादित वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन से डरी दिल्ली पुलिस?AIMPLB को नहीं मिली परमिशन
Afghanistan news
दिल्ली दौरे पर अफगानिस्तान विदेश मंत्री की US-Pak को दो टूक; रिश्ते रखना चाहते हो...
Nobel Prize 2025
उमर एम यागी समेत अबतक 16 मुसलमानों ने जीता है नोबल अवार्ड; तीन पाकिस्तान के खाते में
Gaza News
'नोबेल शांति पुरस्कार' से चूके ग़ज़ा के हीरो, जिस पर इजराइल ने की जुल्म की इंतेहा
TLP Protest lahore to islamabad
गज़ा के लिए पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन, अमेरिकी दूतावास पर धावा; 2 की मौत कई घायल
Delhi News
JMI VC मजहर आसिफ ने सावरकर के विचारों का किया उर्दू ट्रांसलेशन; जानें क्या है खास?
Muzaffarnagar
MZN: मुस्लिम के हाथ से मेहंदी लगवाना पाप; बुर्का पहनी लड़कियों को देख लगाए नारे
Uttar Pradesh news
5 बच्चों की मां को अजहर से हुआ प्यार; पति बोला, वो मेरी पत्नी से पढ़वाता है नमाज़!
Afghanistan
Afghanistan के विदेश मंत्री मुत्तकी को भारत आने के लिए क्यों लेनी पड़ी UNSC से इजाजत