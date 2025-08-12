Imran Masood क्यों बोले चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रही है BJP?

Imran Masood: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा का साफ कहना है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग कर रही है. उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग के दिए गए दस्तावेज का झूठ पकड़ा और सबके सामने रखा. अब देंग उनके पाले में है.
Imran Masood: बिहार की वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासत तेज हो गई है. सोमवार को 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच में रोककर हिरासत में ले लिया. जिसपर कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर गंभीर इल्जाम लगा दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग कर रहीहै.
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की तरफ से 'बैटिंग' कर रही है. इमरान मसूद ने आईएएनएस से कहा,"भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर उठाए गए हर सवाल का जवाब दे रही है. क्या बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता है? दोनों के बीच गठजोड़ साफ दिख रहा है. अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी फ्रंट फुट पर क्यों खेल रही है? हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से है और सवाल भी हम उन्हीं से कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा,"हमने चुनाव आयोग के दिए दस्तावेज़ों में झूठ पकड़ा और जनता के सामने रखा. अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, लेकिन बीजेपी उनकी तरफ से खेल रही है. ऐसे में दोनों के बीच का रिश्ता साफ नजर आता है."
इमरान मसूद ने इस दौरान बीजेपी पर फतेहपुरी मस्जिद को लेकर पक्षपात का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह उनका एजेंडा है. अगर सामने कोई और होता तो गोलियां चल जातीं, लेकिन अगर उनके विचारधारा के लोग हों तो समझा-बुझाकर मामला शांत कराया जाता है. कुछ लोग धार्मिक स्थल के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस हाथ जोड़कर लोगों को बाहर निकाल रही है. यह क्या तमाशा है? इतनी नफरत कहां तक ले जाएंगे? जो बो रहे हैं, उसे काटना मुश्किल होगा."