Imran Masood क्यों बोले चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रही है BJP?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2877280
Zee SalaamIndian Muslim

Imran Masood क्यों बोले चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रही है BJP?

Imran Masood: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा का साफ कहना है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग कर रही है. उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग के दिए गए दस्तावेज का झूठ पकड़ा और सबके सामने रखा. अब देंग उनके पाले में है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 12, 2025, 01:02 PM IST

Trending Photos

Imran Masood क्यों बोले चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रही है BJP?

Imran Masood: बिहार की वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर सियासत तेज हो गई है. सोमवार को 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बीच में रोककर हिरासत में ले लिया. जिसपर कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर गंभीर इल्जाम लगा दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग कर रहीहै.

क्या बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मंगलवार को बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग की तरफ से 'बैटिंग' कर रही है. इमरान मसूद ने आईएएनएस से कहा,"भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पर उठाए गए हर सवाल का जवाब दे रही है. क्या बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता है? दोनों के बीच गठजोड़ साफ दिख रहा है. अगर ऐसा नहीं है तो बीजेपी फ्रंट फुट पर क्यों खेल रही है? हमारी लड़ाई चुनाव आयोग से है और सवाल भी हम उन्हीं से कर रहे हैं."

दोनों के बीच रिश्ता साफ

उन्होंने आगे कहा,"हमने चुनाव आयोग के दिए दस्तावेज़ों में झूठ पकड़ा और जनता के सामने रखा. अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, लेकिन बीजेपी उनकी तरफ से खेल रही है. ऐसे में दोनों के बीच का रिश्ता साफ नजर आता है."

फतेहपुर मस्जिद पर पक्षपात

इमरान मसूद ने इस दौरान बीजेपी पर फतेहपुरी मस्जिद को लेकर पक्षपात का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह उनका एजेंडा है. अगर सामने कोई और होता तो गोलियां चल जातीं, लेकिन अगर उनके विचारधारा के लोग हों तो समझा-बुझाकर मामला शांत कराया जाता है. कुछ लोग धार्मिक स्थल के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस हाथ जोड़कर लोगों को बाहर निकाल रही है. यह क्या तमाशा है? इतनी नफरत कहां तक ले जाएंगे? जो बो रहे हैं, उसे काटना मुश्किल होगा."

TAGS

Imran MasoodImran Masood Newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
'जींस जिहाद' के अफवाहों के बीच दिल्ली से UP तक जींस प्लांट पर कार्रवाई,अवैध संचालन..
Imran Masood
Imran Masood क्यों बोले चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग कर रही है BJP?
Spain on Israel
स्पेन समेत इन 8 यूरोपीय मुल्कों ने इजरायल के खिलाफ जारी किया बयान,गाजा पर जताई चिंता
gaza
Gaza पर Owaisi के पीएम को लिखे खत में क्या है? संसद में उठाना था मुद्दा
Uttar Pradesh news
AMU की आफरीन ने लहरों को दी चुनौती, इंग्लिश चैनल तैरकर किया पार, रचा नया इतिहास
Uttar Pradesh news
फतेहपुर मकबरे पर बाबरी स्टाइल में हमला, पुलिस कर रही कार्रवाई
nuh
Nuh: नहीं रुकेगा बूचड़खानों के खिलाफ विरोध! महापंचायत में लिए गए बड़े फैसले
JMI
JMI में शुरू हुए ऑनलाइल और डिस्टेंड कोर्सेस के लिए एडमिशन: डिटेल
Spain
Spain: मुसलमानों के त्योहार मनाने पर लगी रोक, अब केंद्र सरकार ने लिया ये एक्शन
Israel
Israel के पत्रकारों को टारगेट करने का क्या है मतलब? 184 को उतार चुका मौत के घाट
;