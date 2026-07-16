जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में इमरान मसूद ने खोला मोर्च, बोले- "आजम खान से अदावत की वजह से हो रही कार्रवाई"

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Uttar Pradesh News Today: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) की तरफ से मिले नोटिस को सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई. RDA ने यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतों को गैर-कानूनी करार देते हुए 15 दिन की मोहलत दी है.
वहीं, अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी जौहर यूनिवर्सिटी की हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं. RDA के डिमोलिशन को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी तालीमी इदारे को नुकसान पहुंचाना सिर्फ इमारतों को गिराना नहीं, बल्कि हजारों नौजवानों के मुस्तकबिल पर चोट पहुंचाने जैसा है. उनका कहना है कि अगर किसी तरह की कानूनी या तकनीकी कमी है, तो उसका हल कानून के दायरे में निकाला जाना चाहिए, न कि तालीम के मरकज को तबाह करके.
"जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना आखिरी रास्ता नहीं"
इमरान मसूद ने कहा, "तालीम के मंदिर पर बुलडोजर चलेगा तो यह तलबा और नौजवानों के मुस्तकबिल पर चलेगा." उन्होंने कहा, "मैं बार-बार कहता हूं कि आजम साहब को आपने जेल में रख दिया, लेकिन तालीम के मंदिर के अंदर हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. अगर वह मंजूरशुदा नक्शे के मुताबिक नहीं बना, तब भी उसके लिए कई रास्ते मौजूद हैं. आप कम्पाउंडिंग करा दीजिए."
सहारनपुर से कांग्रेस सांसद ने कहा कि किसी इमारत में अगर नियमों से जुड़ी कोई कमी है, तो उसे कानून के तहत ठीक किया जा सकता है. उनके मुताबिक ऐसे मामलों में सिर्फ बुलडोजर चलाना ही आखिरी रास्ता नहीं होता है.
"बुलडोजर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें आजम खान से है अदावत"
कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, "आपको शायद यह बात अच्छी नहीं लग रही कि वही लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और अपने लोगों से उसे चलवा रहे हैं. लेकिन इस यूनिवर्सिटी को बनाने में बहुत लंबा वक्त लगा है." उन्होंने कहा, "जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही तालीम को बढ़ावा देने की बात करते हैं और कहते हैं कि नौजवानों को तालीम की तरफ बढ़ना चाहिए, तो फिर तालीम के मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए."
इमरान मसूद ने इल्जाम लगाया कि यह कार्रवाई सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे आजम खान के साथ अदावत भी दिखाई देती है. उन्होंने कहा, "तालीम के मंदिर पर बुलडोजर सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपकी अदावत आजम साहब से है. यह मेरे हिसाब से बेहद अफसोसनाक है."
"सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है जौहर यूनिवर्सिटी"
जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई खास बयान सामने नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि यह ऐसा मसला है, जिस पर हर जिम्मेदार शख्स को अपनी राय रखनी चाहिए. उन्होंने कहा, "यह सोचकर खामोश नहीं रहा जा सकता कि यह मुसलमानों का मामला है. यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यहां एक यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया जा रहा है. 40 में से 38 भवनों को खत्म किया जा रहा है. यह किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है."
इमरान मसूद ने कहा कि किसी भी तालीमी इदारे को इस तरह नुकसान पहुंचाना समाज के लिए अच्छा पैगाम नहीं देता. उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले को संजीदगी से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि "इस मामले की अहमियत को देखते हुए मुल्क की आला अदालतों को भी दखल देना चाहिए. उन्होंने कहा, "मैं तो समझता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए."