Aadhaar नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या, ऐसा क्यों बोले CONG MP इमरान मसूद?

Imran Masood on Aadhaar Card: इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहा है कि अगर अधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर क्या है? उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पास बाप दादा के दस्तावेज़ नहीं है उनका क्या होगा?
Imran Masood on Aadhaar Card: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने आधार कार्ड को अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के साथ शामिल करते हुए इसे 12वां पहचान दस्तावेज मानने को कहा है, हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आधार केवल निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं.
इस फैसले के बाद सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, तो फिर नागरिकता का और क्या प्रमाण होगा. मसूद ने पूछा कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या उनके पूर्वजों के प्रमाण पत्र नहीं हैं, क्या उन्हें विदेशी करार दिया जाएगा.
जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग आधार की सत्यता की जांच कर सकता है, लेकिन इसे नागरिकता प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह आदेश याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया.
उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा कि एनडीए के भीतर इस बार बौखलाहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, जो विपक्ष की बड़ी जीत है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश की आत्मा को बचाने के लिए हो रहा है और यदि कुछ लोगों की अंतरात्मा जाग जाए तो देश की आत्मा बच जाएगी.
नेपाल की हालात पर बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा कि किसी भी देश में दमनकारी रवैया लंबे समय तक नहीं चलता. उनके अनुसार, इसके नतीजे या तो अराजकता के रूप में सामने आते हैं या फिर तख्तापलट की स्थिति पैदा होती है.