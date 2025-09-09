Aadhaar नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या, ऐसा क्यों बोले CONG MP इमरान मसूद?
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2914555
Zee SalaamIndian Muslim

Aadhaar नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या, ऐसा क्यों बोले CONG MP इमरान मसूद?

Imran Masood on Aadhaar Card: इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले कहा है कि अगर अधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर क्या है? उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के पास बाप दादा के दस्तावेज़ नहीं है उनका क्या होगा?

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 09, 2025, 10:31 AM IST

Trending Photos

Aadhaar नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर क्या, ऐसा क्यों बोले CONG MP इमरान मसूद?

Imran Masood on Aadhaar Card: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने आधार कार्ड को अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के साथ शामिल करते हुए इसे 12वां पहचान दस्तावेज मानने को कहा है, हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आधार केवल निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं.

इमरान मसूद की प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद की प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, तो फिर नागरिकता का और क्या प्रमाण होगा. मसूद ने पूछा कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या उनके पूर्वजों के प्रमाण पत्र नहीं हैं, क्या उन्हें विदेशी करार दिया जाएगा.

जस्टिस सूर्यकांत ने किया था ये कमेंट

जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग आधार की सत्यता की जांच कर सकता है, लेकिन इसे नागरिकता प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह आदेश याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी बोले मसूद

उपराष्ट्रपति चुनाव पर बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा कि एनडीए के भीतर इस बार बौखलाहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है, जो विपक्ष की बड़ी जीत है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश की आत्मा को बचाने के लिए हो रहा है और यदि कुछ लोगों की अंतरात्मा जाग जाए तो देश की आत्मा बच जाएगी.

नेपाल के हालात पर भी किया कमेंट

नेपाल की हालात पर बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा कि किसी भी देश में दमनकारी रवैया लंबे समय तक नहीं चलता. उनके अनुसार, इसके नतीजे या तो अराजकता के रूप में सामने आते हैं या फिर तख्तापलट की स्थिति पैदा होती है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Aadhaar cardmuslim newsImran Masood News

Trending news

Afghnistan
Afghanistan: भूकंप पीड़ितों के लिए सामने आया ये मुस्लिम देश, बनाए अस्पताल और शेल्टर
jammu kashmir news
MLA मेहराज मिलक के समर्थन में उतरे AAP के सीनियर लीडर्स, केजरीवल ने कह दी बड़ी बात
Assam news
Assam News: 2 को नोटिस और तोड़ दिए 667 घर, डेलिगेशन का असम सरकार पर बड़े इल्जाम
AMU
AMU की वीसी नईमा खातून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिजेक्ट की पिटीशन
Gaza News
ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला पर ड्रोन से हुआ हमला, वीडियो सामने आने के बाद हुआ बवाल
gaza genocide
'गज़ा में नहीं हो रहा नरसंहार', फिलिस्तीनियों के जख्म पर नमक छिड़क रहा ब्रिटेन
Israel Gaza War 2025
Gaza: ट्रंप की फाइनल चेतावनी और ईरान की एंट्री से मिडिल ईस्ट में खलबली
Bangladesh news
हसीना के करीबी पूर्व सचिव को यूनुस सरकार ने किया गिरफ्तार, अवामी लीग में हलचल
Greater Noida Murder Case
भाभी पर रखता था बुरी नजर, भाई ने पहले समझाया, नहीं समझा तो...
Delhi News
मरने के बाद भी नसीब नहीं दो गज ज़मीन, रोहिंग्या हुआ जा रहा दिल्ली का मुसलमान!
;