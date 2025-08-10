Rahul Gandhi के फर्जी वोट डालने के दावे पर क्या बोले इमरान मसूद? कह डाली बड़ी बात

ECI Voter List Scam Claim: कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनके इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और अलग-अलग नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. अब इस मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का रिएक्शन सामने आया है, उन्होंने राहुल के बयान का समर्थन किया है. उनका कहना है कि राहुल गांधी ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है, उन्होंने केवल फैक्ट पेश किए हैं.

क्या बोले इमरान मसूद?

इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाया है, फैक्ट पेश किए हैं. आरोप लगाना वो होता है कि आप उसकी जांच कर लो. चुनाव आयोग ने जो डॉक्यूमेंट दिए उन्हें ही मिलान करते हुए राहुल गांधी ने सामने रखा है. ये तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया.

इमरान मसूद ने कहा कि आप कह रहे हैं कि एफिडेविट दो. इसके लिए तो आपने नियमों में लिखा है कि अगर 30 दिनों के अंदर आप एफिडेविट देते हैं तो मान्य होगा नहीं तो नहीं होगा. ये कोई नेरेटिव नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये तो सीधे-सीधे प्रूफ के साथ है.

देश में होगी क्रांति

इस बात को लेकर देश में क्रांति होने वाली है. आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हो और आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो. संविधान बचेगा कहां? बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर गंभीर इल्जाम लगाए थेय. उन्होंने वोटर लिस्ट को दिखाते हुए कहा था कि फर्जी मतदान किए गए. महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी बड़े लेवल पर धांधली की गई.

राहुल गांधी के इस बयान के बाद काफी बवाल मचा हुआ है. काफी लोग बीजेपी की फजीहत कर रहे हैं और कुछ लोग इस दावे से मुंह फेरे हुए हैं. बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्या करने वाली है.