Imran Masood बोले पहले मुसलमान को उकसाओ, बाहर निकले तो उसे मारो; सरकार पर बड़ा हमला

Imran Masood: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार को मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह बेवजह के मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, जबकि किसान संघर्ष कर रहे हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मसूत ने कहा कि देश का युवा निराश है और सरकार बेतुके मुद्दे उठाने पर बिज़ी है.

कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने कहा,"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के किसान संघर्ष कर रहे हैं, युवा निराश हैं, लेकिन सरकार अप्रासंगिक मुद्दों में व्यस्त है. कोई भी किसानों के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसके बजाय, हम 400 साल पुराने मुद्दों को खोद रहे हैं और उन्हें राजनीतिक बहस में बदल रहे हैं."

मसूद की बात से साफ हो रहा है कि वह औरंगजेब के मुद्दे पर बोल रहे हैं और सरकार को ताकीद कर रहे हैं कि वह असल मुद्दों पर फोकस करे. उन्होंने बीजेपी सरकार से गुजारिश की कि वह किसानों से बात करें और बेतुके मद्दों पर फोकस न करें.

#WATCH | Delhi | On protesting farmers removed from Shambu and Khanauri borders, Congress MP Imran Masood says, "The country's farmers and youths are extremely unhappy and tense, but the government is busy with unnecessary issues... They only want to dig up bodies and play… pic.twitter.com/tlpcOpORg0

— ANI (@ANI) March 20, 2025