"बकरीद में सड़कों पर कौन पढ़ता है नमाज?" इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को सुनाई खरी खरी

Eid Ul Adha Namaz Row 2026: बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज को लेकर चल रही सियासी बहस, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के मुद्दे पर देश की सियासत एक बार फिर उफान पर है. इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला.

कांग्रेस राज्यसभा सांसद ने कहा कि अवाम का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए बेवजह के नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जहां देश में महंगाई लगातार लोगों की कमर तोड़ रही है, वहीं सरकार तरक्की और रोजमर्रा की परेशानियों पर जवाब देने के बजाय मजहबी मुद्दों को हवा दे रही है.

बकरीद और सड़कों पर नमाज के मुद्दे पर बोलते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि "सड़कों पर नमाज कौन पढ़ता है? भारतीय जनता पार्टी फालतू का नैरेटिव बनाना बंद करे." उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज दोपहर एक बजे से दो बजे के बीच होती है और इतनी तेज गर्मी में कोई सड़क पर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ेगा. उनके मुताबिक, यह पूरी तरह झूठा नैरेटिव है और बीजेपी को इस तरह की गंदी सियासत बंद करनी चाहिए.

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इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार यह बताए कि तरक्की के नाम पर आखिर क्या काम किया जा रहा है? महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर भी कांग्रेस सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जब तक अलग-अलग राज्यों में चुनाव चल रहे थे, तब भी अंतरराष्ट्रीय हालात और संकट मौजूद थे. होर्मुज का मुद्दा भी तब था, लेकिन उस दौरान पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी के दाम नहीं बढ़ाए गए.

इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए, मोदी सरकार ने चुनावी खर्च निकालने के लिए लगातार दो हफ्तों में करीब 10 रुपये तक दाम बढ़ा दिए. उन्होंने कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है कि कीमतें कहां जाकर रुकेंगी.

कांग्रेस नेता ने बताया कि हाल ही में पार्लियामेंट्री कमिटी की बैठक भी हुई थी, जिसके वह खुद मेंबर हैं. उनके मुताबिक, कमेटी के सदस्यों ने पेट्रोलियम मंत्रालय से कई सवाल पूछे, लेकिन मंत्रालय की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. उन्होंने आरोप लगाया कि जब कच्चा तेल सस्ता था, तब बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया और अब थोड़ी मुश्किल आते ही आम जनता पर बोझ डाला जा रहा है.

इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल किया कि इस प्रक्रिया के जरिए अब तक कितने घुसपैठियों की पहचान हुई है, इसका आंकड़ा देश के सामने रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर भी सिर्फ सियासत करती है. उनका कहना था कि बिहार में SIR हुआ, लेकिन सरकार बताए कि उससे कितने घुसपैठिए सामने आए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं है और सिर्फ चुनावी भाषण दिए जा रहे हैं.