AIMIM नेता ने फडणवीस से मांगा इस्तीफा; कानून व्यवस्था और भड़काऊ भाषण पर पूछे तीखे सवाल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कथित धर्म परिवर्तन के आरोपों के बाद एक बार फिर सांप्रदायिक दुश्मनी का माहौल बनाया जा रहा है. इसी कड़ी में पूर्व सांसद और AIMIM नेता इम्तियाज़ जलील ने रविवार (26 अप्रैल) को महाराष्ट्र राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा. इम्तियाज जलील ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन के नाकाम रहने का आरोप लगाया. उन्होंने सीएम देवेंद्र भडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आप कानून-व्यवस्था नहीं संभाल सकते, तो इस्तीफ़ा दें और नागपुर लौट जाएं. देवेंद्र फडणवीस सीएम के साथ-साथ माहाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं और राज्य की पुलिस-प्रशासन गृह मंत्रालय के के तहत आता है.

जलील ने राज्य में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर पुलिस शांति बनाए रखने में असमर्थ है, तो उन्हें "अपने थाने बंद कर देने चाहिए और घर पर बैठना चाहिए." उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और नागपुर लौट जाना चाहिए. जलील ने आरोप लगाया कि कुछ लोग शांति भंग करने के लिए खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, फिर भी पुलिस और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है. इम्तियाज जलील ने विभाजनकारी बयानबाजी को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

उन्होंने TCS केस का जिक्र करते हुए कहा कि क्या सचमुच सात लोग 150 कर्मचारियों को अपना धर्म बदलने या प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? ये दावे विरोधाभासी हैं और इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए।" उन्होंने मीडिया की आलोचना की कि वह इन आरोपों को सनसनीखेज बना रहा है, और तर्क दिया कि "जिहाद" शब्द का गलत इस्तेमाल करके लोगों को बिना किसी ठोस सबूत के बड़े अपराधी के तौर पर पेश किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा, "अगर पुलिस स्थिति को नहीं संभाल सकती, तो उन्हें अपने पुलिस थाने बंद कर देने चाहिए और घर पर बैठना चाहिए," और आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा भड़काऊ बयान दिए जाने के बावजूद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. AIMIM नेता ने "लव जिहाद" और "स्कूल जिहाद" जैसे शब्दों को मनगढ़ंत एजेंडा बताकर खारिज कर दिया, जिनका मकसद जनता को भड़काना है. "लव जिहाद" से जुड़े नैरेटिव पर सवाल उठाते हुए, AIMIM नेता ने दावा किया कि इन मुद्दों को जानबूझकर सामने लाया जा रहा है. उन्होंने टिप्पणी की, "मुझे बताइए कि यह मुद्दा आ कहाँ से रहा है."