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Zee SalaamIndian MuslimHaj Yatra 2026: बिना मेहरम के 5,446 औरतें जा रही हज पर; सबसे ज़यादा केरल की हिस्सेदारी

Haj Yatra 2026: बिना मेहरम के 5,446 औरतें जा रही हज पर; सबसे ज़यादा केरल की हिस्सेदारी

Haj Yatra 2026: भारत सरकार की नई व्यवस्था के तहत साल 2026 में देश से कुल 5,446 मुस्लिम महिलाएं बिना किसी पुरुष साथी( मेहरम) के हज के सफ़र पर जा रही हैं. इनमे सबसे सबसे ज्यादा तादाद 4,477 केरल की महिलाओं की है.   

Written By   Syed Mubashshir |Last Updated: Apr 20, 2026, 07:06 PM IST

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Haj Yatra 2026: बिना मेहरम के 5,446 औरतें जा रही हज पर; सबसे ज़यादा केरल की हिस्सेदारी

नई दिल्ली: बिना महरम (पुरुष गार्डियन) के हज पर जाने वाली औरतों की तादाद भारत में लगातार बढ़ रही है. भारत से इस साल यानी 2026 में 5,446 महिलाएं बिना मेहरम के सऊदी अरब हज करने जा रही हैं. इस तादाद में सबसे ज्यादा केरल की औरतें होंगी. अकेले केरल से ही 4,477 ख़्वातीन हज के सफ़र पा जा रही हैं.  

गौरतलब है कि एक मुसलमान के लिए हज पर जाना न सिर्फ एक मजहबी फ़र्ज़ को अंजाम देना है, बल्कि ये किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है. हर साल लाखों लोग इस मुकद्दस सफर पर जाते हैं, लेकिन इस बार की हज का सफर एक खास बदलाव और नई सोच को भी सामने ला रही है. इस साल सबसे ज्यादा चर्चा उन महिलाओं की हो रही है जो बिना मेहरम यानी बिना पुरुष साथी के हज पर जा रही हैं. भारतीय मुस्लिम समाज में इसे एक बड़ा सामाजिक और धार्मिक बदलाव माना जा रहा है. 

आंकड़ों के मुताबिक, इस साल कुल 5,446 मुस्लिम महिलाएं 'लैडीज़ विदाउट मेहरम श्रेणी' में हज के लिए रवाना हो रही हैं. इनमें सबसे बड़ी तादाद केरल की महिलाओं की है, जहां से 4,477 महिलाएं अकेले इस पाक सफ़र पर जाएंगी. यह आंकड़ा सिर्फ एक नम्बर भर नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि महिलाएं अब अपने धार्मिक फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए पहले से कहीं ज्यादा खुदमुख्तार और लायक बन रही हैं. दिल्ली से 12, उत्तर प्रदेश से 12, उत्तराखंड से 2, बिहार से 3, जम्मू कश्मीर से 4 और मध्य प्रदेश से 2 महिलाएं इस साल बिना किसी पुरुष साथी के हज पर जा रही हैं. 

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पहले जहां बिना पुरुष साथी के हज पर जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहीं अब व्यवस्था में आए बदलाव ने उन्हें यह मौका दिया है कि वे बिना किसी पुरुष साथी के बिना किसी रुकावट या  बाधा के अपने इस इबादत को पूरा कर सकती हैं. भारत सरकार और संबंधित महकमों के जरिये अब महिलाओं को कुछ शर्तों और सुरक्षा इंतज़ामों के साथ अकेले हज पर जाने की इज़ाज़त दी जा रही है.

इस फैसले ने उन हजारों महिलाओं के फ़र्ज़ या कहें सपनों को पूरा करने का रास्ता खुल गया है, जो सालों से इस इंतजार में थीं कि वे भी मक्का और मदीना की पाक सरज़मीन पर सजदा कर सकें. यह बदलाव  सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका और बढ़ती आज़ादी, और आत्मनिर्भरता  का प्रतीक है.

केरल की औरतों की बड़ी भागीदारी यह भी दर्शाती है कि वहां धार्मिक और सामाजिक जागरूकता का स्तर काफी मजबूत है. वहां की महिलाएं न सिर्फ इस सफ़र की तैयारी गंभीरता से करती हैं, बल्कि समूह में संगठित होकर पूरी प्रक्रिया को आत्मविश्वास के साथ पूरा करती हैं. यह अपने आप में प्रेरणादायक है कि कैसे देश की  मुस्लिम महिलाएं भी अपने मजहबी फराएज को बिना किसी डर और निर्भरता के निभा रही हैं. कुल मिलाकर, इस साल की हज यात्रा एक नई सोच और नए बदलाव की कहानी कह रही है. 
 

इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी पर कयामत तक नहीं फहरा सकते भगवा; धीरेंद्र शास्त्री पर भड़के मौलाना

 

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Syed Mubashshir

सैय्यद मुबश्शिर पिछले दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो पिछले 4 सालों से ZEE Media Network के साथ बतौर Senior Correspondent जुड़े हैं. पॉलिटिकल, क्राइम और माइनॉरिटी की खबरों पर अपनी ...और पढ़ें

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