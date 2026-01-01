Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3060282
Zee SalaamIndian MuslimAfghanistan में मिली 2 हजार साल पुरानी मूर्ति, तालिबान ने जारी किया बयान

Afghanistan में मिली 2 हजार साल पुरानी मूर्ति, तालिबान ने जारी किया बयान

Afghanistan: अफगानिस्तान में एक 2 हजार साल पुरानी मूर्ति मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक यह मूर्ति बौद्ध काल की है और एक रानी की है. तालिबान ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 01, 2026, 11:12 AM IST

Trending Photos

Afghanistan में मिली 2 हजार साल पुरानी मूर्ति, तालिबान ने जारी किया बयान

Afghanistan: अफगानिस्तान के कपिसा प्रांत में तालिबान के सूचना और संस्कृति विभाग ने बौद्ध काल की एक प्राचीन मूर्ति मिलने का ऐलान किया है. विभाग की ओर से मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को जारी बयान में कहा गया कि यह मूर्ति कराह ताज़ इलाके में एक घर से बरामद हुई है. यह इलाका दूसरे सुरक्षा जिले के अधिकार क्षेत्र में आता है.

तालिबान ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तालिबान अधिकारियों के मुताबिक, यह मूर्ति करीब 2,000 साल पुरानी है और इसे ग्रीको-बौद्ध शैली में बनाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मूर्ति पर बौद्ध काल की एक रानी का रूप उकेरा गया है. यह खोज ऐसे समय सामने आई है, जब तालिबान पर अफगानिस्तान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगातार लगते रहे हैं.

पाकिस्तान में मिला था बौद्ध मंदिर

इससे पहले फरवरी 2022 में पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके खैबर पख्तूनख्वा के स्वात घाटी में पुरातत्वविदों ने लगभग 2,000 साल पुराना एक बौद्ध मंदिर खोजा था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मंदिर संभवतः पाकिस्तान के सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक माना जा रहा था

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व  बनाया गया था

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व (B.C.E.) में हुआ थाय यह मंदिर एक उससे भी पुराने बौद्ध मंदिर के ऊपर बनाया गया था, जिसका समय तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक का माना जाता है.  यह काल बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की मृत्यु (563 से 483 ईसा पूर्व के बीच) के कुछ ही सौ सालों बाद का है. 

मंदिर के अवशेष करीब 10 फीट ऊंचे थे. इनमें एक अनुष्ठानिक मंच शामिल है, जिसके ऊपर कभी एक स्तूप मौजूद था. अपने चरम काल में इस मंदिर में सामने की ओर एक छोटा स्तूप, भिक्षुओं के लिए एक कक्ष या कोठरी, एक स्तंभ या खंभे का मंच, सीढ़ियां, वेस्टिब्यूल कक्ष और एक सार्वजनिक आंगन था, जो एक सड़क की ओर खुलता था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AfghanistanAfghanistan newsmuslim news

Trending news

Assam Terror Conspiracy Case
कमरुद्दीन को NIA कोर्ट से उम्र कैद की सजा, आतंकी साजिश रचने के मामले में दोषी
Owais Yaqoob
कंधों पर तिरंगा और होठों पर अल्लाहु अकबर, जानें कौन हैं कश्मीर के ओवैस याकूब?
Saudi Arabia
NOC और फिर कोर्ट में अर्जी,जानें क्या हैं सऊदी अरब में विदेशियों के लिए शादी के नियम
Bangladesh news
पूर्व PM खालिदा जिया की मौत की जिम्मेदार है शेख हसीना, BNP के आरोप पर मचा बवाल
Sangeet Som
इन गद्दारों की देश में नहीं है कोई जगह;शाहरुख खान पर BJP नेता संगीत सोम का बड़ा बयान
New York Mayor Zohran Mamdani
कुरान पर हाथ रख लेंगे शपथ, न्यूयॉर्क के मेयर जोहान ममदनी रचेंगे इतिहास
Ind-Pak
IND-PAK: तनाव के बाद पहली मुलाकात, जयशंकर-अयाज़ सादिक आमने-सामने
Assam
अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी सरकार, असम CM का बड़ा ऐलान
Uttarakhand news
देहरादून: जिम में बजरंग दल का बवाल, छेड़छाड़ का आरोप लगाकर ट्रेनर नदीम को पीटा
Maharashtra news
नांदेड़ एसपी अबिनाश ने कुरान की आयत सुनाकर जीता दिल, दिया अमन-शांति-भाईचारे का संदेश