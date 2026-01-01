Afghanistan में मिली 2 हजार साल पुरानी मूर्ति, तालिबान ने जारी किया बयान

Afghanistan: अफगानिस्तान के कपिसा प्रांत में तालिबान के सूचना और संस्कृति विभाग ने बौद्ध काल की एक प्राचीन मूर्ति मिलने का ऐलान किया है. विभाग की ओर से मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को जारी बयान में कहा गया कि यह मूर्ति कराह ताज़ इलाके में एक घर से बरामद हुई है. यह इलाका दूसरे सुरक्षा जिले के अधिकार क्षेत्र में आता है.

तालिबान ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तालिबान अधिकारियों के मुताबिक, यह मूर्ति करीब 2,000 साल पुरानी है और इसे ग्रीको-बौद्ध शैली में बनाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मूर्ति पर बौद्ध काल की एक रानी का रूप उकेरा गया है. यह खोज ऐसे समय सामने आई है, जब तालिबान पर अफगानिस्तान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगातार लगते रहे हैं.

पाकिस्तान में मिला था बौद्ध मंदिर

इससे पहले फरवरी 2022 में पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके खैबर पख्तूनख्वा के स्वात घाटी में पुरातत्वविदों ने लगभग 2,000 साल पुराना एक बौद्ध मंदिर खोजा था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मंदिर संभवतः पाकिस्तान के सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक माना जा रहा था

दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया था

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व (B.C.E.) में हुआ थाय यह मंदिर एक उससे भी पुराने बौद्ध मंदिर के ऊपर बनाया गया था, जिसका समय तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक का माना जाता है. यह काल बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की मृत्यु (563 से 483 ईसा पूर्व के बीच) के कुछ ही सौ सालों बाद का है.

मंदिर के अवशेष करीब 10 फीट ऊंचे थे. इनमें एक अनुष्ठानिक मंच शामिल है, जिसके ऊपर कभी एक स्तूप मौजूद था. अपने चरम काल में इस मंदिर में सामने की ओर एक छोटा स्तूप, भिक्षुओं के लिए एक कक्ष या कोठरी, एक स्तंभ या खंभे का मंच, सीढ़ियां, वेस्टिब्यूल कक्ष और एक सार्वजनिक आंगन था, जो एक सड़क की ओर खुलता था.