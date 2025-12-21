Bangladesh में भारतीय हाई कमीशन के बाहर क्यों तैनात हुई भारी सिक्योरिटी?

Bangladesh News: बांग्लादेश के सिलहट शहर में इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन और वीज़ा आवेदन केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यह कदम युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पैदा हुए तनावपूर्ण हालात को देखते हुए उठाया गया है. अधिकारियों ने शनिवार को इस बात की तस्दीक की है.

बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन के बाहर टाइट की गई सिक्योरिटी

सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (मीडिया) सैफुल इस्लाम ने ढाका ट्रिब्यून के हवाले से बताया कि सुरक्षा इसलिए कड़ी की गई है ताकि कोई तीसरा पक्ष हालात का गलत फायदा न उठा सके. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह से ही उपशहर इलाके में स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय, उसी इलाके में सहायक उच्चायुक्त के आवास और शोभानिघाट क्षेत्र में मौजूद वीज़ा आवेदन केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई.

मौत के भारत इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन का घेराव का ऐलान

रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पूरी रात भारी सिक्योरिटी तैनात रही. गौरतलब है कि इंक़िलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को मौत के बाद गानो अधिकार परिषद ने इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के घेराव का कार्यक्रम घोषित किया था.

कौन था उस्मान हादी, जिसके लिए हो रहा है प्रोटेस्ट?

रिपोर्ट के मुताबिक, इंक़िलाब मंच ने हादी की हत्या के विरोध में सिलहट के सेंट्रल शहीद मीनार के सामने धरना दिया था और इस दौरान हिंदुस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए थे. शरीफ उस्मान हादी पिछले साल हुए छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक था, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था. वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के उम्मीदवार भी था.

कैसे हुई बांग्लादेश के लीडर हादी की मौत?

हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी. इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं. गुरुवार को चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव भी किया गया.