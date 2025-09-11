Bhopal: कश्मीरी प्रोफेसर पर छात्रा को रात में मैसेज भेजने का इल्ज़ाम; हिंदूवादी संगठन के दबाव में गिरफ्तारी
Bhopal: मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कश्मीरी टीचर को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि वह एक छात्रा को मैसेज कर रहा था. आरोप लग रहे हैं कि ये गिरफ्तारी हिंदू संगठन के दवाब के कारण हुई है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 11, 2025, 01:28 PM IST

Bhopal: मध्य प्रदेश के विदिशा के एक कॉलेज में छेड़छाड़ के आरोप में एक टीचर को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि ये टीचर छात्रा को मैसेज कर रहा था और उससे तस्वीरें मांग रहा था. शुरुआत में छात्रा ने मामले को नॉर्मल समझा और कोई एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब मामला बढ़ता गया तो छात्रा ने अपने माता-पिता से इसकी शिकायत की और पुलिस में केस दर्ज करा दिया.

विस्तार में जानें क्या है पूरा मामला?

कश्मीर का रहने वाला सरताज इस कॉलेज में बतौर गेस्ट फैकल्टी इंग्लिश पढ़ाया करता था. वह रोज़ाना भोपाल से गंज बासौदा सुभद्रा शर्मा कॉलेज आया करता था. इसी साल इस कॉलेज में पीड़ित छात्रा ने एडमिशन लिया था. आरोप है कि टीचर का छात्रा पर दिल आ गया और उसे मैसेज करने लगा. वह तीन-चार दिनों से उसे मैसेज कर रहा था. 

छात्रा ने आरोप लगाया कि शुरुआत में टीचर ने उसकी तारीफ की और तस्वीरें मांगी, लेकिन मामला यहीं नहीं थमा और वह उससे ज्यादा अजीब बातें करने लगा. छात्रा ने कहा जब मैसेज के लेवल अश्लील होने लगे तो उसने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताना बेहतर समझा और आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

सरताज को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए सरताज को कॉलेज से ही गिरफ्तार कर लिया और देहात थाने ले गई. आरोप लग रहे हैं कि ये गिरफ्तारी हिंदू संगठनों के दबाव बनाने के बाद हुई है. हालांकि, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है. टीचर के मोबाइल फोन को भी खंगाला जा रहा है.

वहीं, ABVP संगठन इसे एक अलग एंगल से देखने को कह रहा है. संगठन के लोगों का कहना है कि ऐसे कई मामले हो सकते हैं, जो टीचर के जरिए अंजाम दिए गए. ये एक सोचा समझा खेल मालूम होता है और इसकी जांच होनी चाहिए.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

