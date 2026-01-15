देवरिया में दरगाह पर बुलडोजर एक्शन के बाद 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज, लगा संगीन इल्जाम

Deoria Dargah News: उत्तर प्रदेश प्रशासन ने हाल ही में देवरिया जिले में अब्दुल गनी शाह की दरगाह को बुलडोजर से गिरा दिया. इस कार्रवाई के बाद दरगाह से जुड़ी सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. तत्कालीन राजस्व अधिकारी और भूमि रिकॉर्ड रखने वाले सहित लगभग 6 लोगों के खिलाफ सरकारी बंजर जमीन को दरगाह के नाम पर रजिस्टर करने के लिए जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

लेखपाल विनय सिंह की शिकायत के मुताबिक, कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन सदर (प्रमुख) शहाबुद्दीन, नायब सदर इरशाद अहमद, नाजिम मुबारक अली, नायब नाजिर अरशद वारसी, तत्कालीन कानूनगो राधेश्याम उपाध्याय और लेखपाल रामानुज सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इन लोगों ने 1993 में सरकारी बंजर जमीन को दरगाह के नाम पर रजिस्टर करने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे. बीजेपी विधायक शलभ मणि ने प्रशासन से दस्तावेजों में हेरफेर करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की अपील की थी.

बीजेपी विधायक ने की थी सीएम से शिकायत

दरअसल, सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर-देवरिया रोड पर स्थित अब्दुल गनी शाह बाबा की दरगाह की जमीन के बारे में शिकायत की थी. बीजेपी विधायक की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने ज़मीन की जांच की और शिकायत को सही पाया. जांच में पता चला कि 1993 में सरकारी बंजर जमीन को दरगाह के नाम पर रजिस्टर करने के लिए जाली दस्तावेज़ तैयार किए गए थे. जब अतिक्रमण का मामला सामने आया, तो SDM कोर्ट में केस दायर किया गया. दरगाह कमेटी ने भी अतिक्रमण की बात मान ली और दरगाह को गिरा दिया गया.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

राजस्व अधिकारी विनय सिंह द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, मेहरा टप्पा धतूरा, परगना सिलहट के राजस्व गांव में स्थित जमीन का एक कीमती टुकड़ा, प्लॉट नंबर 1447/2, धोखाधड़ी से एक वक्फ दरगाह के नाम पर रजिस्टर कर दिया गया था. 1993 में अब्दुल गनी शाह दरगाह के तत्कालीन प्रमुख शहाबुद्दीन ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर तत्कालीन कानूनगो और लेखपाल के साथ मिलकर उस जमीन को दरगाह के नाम पर रजिस्टर करवा लिया था. वहीं, 19 नवंबर को SDM कोर्ट ने उक्त एंट्री को धोखाधड़ी वाला पाया और उसे रद्द कर दिया और रिकॉर्ड को सही किया. राजस्व अधिकारी की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मामला दर्ज किया है.