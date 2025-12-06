France में 3 में से 1 मुसलमान भेदभाव का शिकार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

France Islamophobic Cases: एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में धार्मिक आधार पर भेदभाव बढ़ा है, हर तीन में से एक मुसलमान खुद को पीड़ित बता रहा है. फ्रांस की ह्यूमन राइट्स लोकपाल क्लेयर हैडन की जारी की गई इस रिपोर्ट में 2024 में 5,000 लोगों के सर्वे का ज़िक्र किया गया है.

पांच सालों में सात फीसद मामले

फ्रांस का कानून जातीय, भाषाई या धार्मिक आधार पर डेटा इकट्ठा करने पर रोक लगाता है, जिससे भेदभाव के बारे में पूरी जानकारी मिलना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, सर्वे में पाया गया कि पिछले पांच सालों में 7 प्रतिशत लोगों ने माना कि उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ है. वहीं 2016 में यह 5 फीसद था.

34 फीसद मुसलमानों ने बताया हुए भेदभाव का शिकार

मुसलमानों या जो लोग खुद को मुसलमान मानते हैं, उनके साथ भेदभाव होने की संभावना सबसे ज़्यादा थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 34 प्रतिशत मुसलमानों ने खुद को पीड़ित बताया, जबकि दूसरे धर्मों के 19 प्रतिशत लोगों और सिर्फ़ चार प्रतिशत ईसाइयों ने खुद को पीड़ित बताया.

मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव ज्यादा

मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव की दर और भी ज़्यादा है, जो 38 परसेंट तक पहुंच गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, हिजाब पहनने वाली महिलाओं को अक्सर नौकरी में रुकावट, करियर में रुकावट और कभी-कभी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पर बैन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्रेंच सेक्युलरिज़्म के बारे में लोगों की गलतफहमियां भेदभाव को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं. यह कानून विवादों में रहा है, क्योंकि कई लोग इसे पब्लिक जगहों पर धार्मिक निशानों पर बैन के तौर पर देखते हैं, जबकि कानून का असली मकसद राज्य की न्यूट्रैलिटी और धार्मिक आज़ादी की रक्षा करना है.

राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि हिजाब पर सरकारी लेवल पर लगी रोक असल में धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है और महिलाओं को यह चुनने का हक होना चाहिए कि वे कैसे कपड़े पहनें.