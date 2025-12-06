Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3031129
Zee SalaamIndian Muslim

France में 3 में से 1 मुसलमान भेदभाव का शिकार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

France Islamophobic Cases: फ्रांस में मुसलमानों के साथ भेदभाव में काफी इजाफा हुआ है. एक सर्वे में देखा गया है कि हर तीन में से एक मुस्लिम के को भेदभाव का सामना करना पड़ा है. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 06, 2025, 01:04 PM IST

Trending Photos

France में 3 में से 1 मुसलमान भेदभाव का शिकार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

France Islamophobic Cases: एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में धार्मिक आधार पर भेदभाव बढ़ा है, हर तीन में से एक मुसलमान खुद को पीड़ित बता रहा है. फ्रांस की ह्यूमन राइट्स लोकपाल क्लेयर हैडन की जारी की गई इस रिपोर्ट में 2024 में 5,000 लोगों के सर्वे का ज़िक्र किया गया है.

पांच सालों में सात फीसद मामले

फ्रांस का कानून जातीय, भाषाई या धार्मिक आधार पर डेटा इकट्ठा करने पर रोक लगाता है, जिससे भेदभाव के बारे में पूरी जानकारी मिलना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, सर्वे में पाया गया कि पिछले पांच सालों में 7 प्रतिशत लोगों ने माना कि उनके साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव हुआ है. वहीं 2016 में यह 5 फीसद था.

34 फीसद मुसलमानों ने बताया हुए भेदभाव का शिकार

मुसलमानों या जो लोग खुद को मुसलमान मानते हैं, उनके साथ भेदभाव होने की संभावना सबसे ज़्यादा थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 34 प्रतिशत मुसलमानों ने खुद को पीड़ित बताया, जबकि दूसरे धर्मों के 19 प्रतिशत लोगों और सिर्फ़ चार प्रतिशत ईसाइयों ने खुद को पीड़ित बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव ज्यादा

मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव की दर और भी ज़्यादा है, जो 38 परसेंट तक पहुंच गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, हिजाब पहनने वाली महिलाओं को अक्सर नौकरी में रुकावट, करियर में रुकावट और कभी-कभी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने पर बैन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फ्रेंच सेक्युलरिज़्म के बारे में लोगों की गलतफहमियां भेदभाव को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं. यह कानून विवादों में रहा है, क्योंकि कई लोग इसे पब्लिक जगहों पर धार्मिक निशानों पर बैन के तौर पर देखते हैं, जबकि कानून का असली मकसद राज्य की न्यूट्रैलिटी और धार्मिक आज़ादी की रक्षा करना है.

राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि हिजाब पर सरकारी लेवल पर लगी रोक असल में धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है और महिलाओं को यह चुनने का हक होना चाहिए कि वे कैसे कपड़े पहनें.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

francefrance newsmuslim news

Trending news

france
France में 3 में से 1 मुसलमान भेदभाव का शिकार, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
West Bengal Babri Masjid Controversy
बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए ईंट लेकर पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग, भाजपा ने उठाए सवाल
muslim news
UK में तेजी से लोग क्यों अपना रहे हैं इस्लाम? IIFL की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Nitesh Rane
मुसलमान समझ लें ये है हिंदू राष्ट्र, तभी अमन से रह पाएंगे, नितेश राणे का जहरीला बयान
West Bengal Babri Masjid Controversy
अगर हिंदुओं पर हुआ हमला तो हूमायूं कबीर होंगे जिम्मेदार, VHP प्रवक्ता ने लगाएँ आरोप
Mombay
मज़हब में नहीं है लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की बात, HC नें मस्जिद की याचिका की खारिज
Babri Masjid
Babri Masjid के लिए ईंटें लेकर पैदल चल दिए शफीकुल इस्लाम, Video Viral
Bengal Babri Masjid foundation event
कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्शिदाबाद में रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की नींव
Hindu Sena
'बाबर रोड' को करो 'अयोध्या मार्ग', हिंदू सेना का शगूफा; दिल्ली में लगाए पोस्टर
SMVV
मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर लगे रोक; Jammu में SMVSS का बड़ा प्रदर्शन