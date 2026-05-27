मलबों और तबाही के बीच गाजा में पढ़ी गई बकरीद की नमाज, भावुक कर देंगी तस्वीरें

Gaza News: गाजा में लगातार हो रहे इजरायली हमलों के बीच इस बार ईद-उल-अज़हा बेहद दर्दनाक माहौल में मनाई गई. गाजा पट्टी का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है. लगातार बमबारी में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और मस्जिदों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके बावजूद गाजा के लोगों ने टूटे हुए मलबों और तबाह मस्जिदों के बाहर बकरीद की नमाज अदा कर दुनिया को अपने हौसले और ईमान की मिसाल दिखाई.

सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में देखा गया कि लोग मलबों और टूटी इमारतों के बीच सफें बनाकर ईद की नमाज पढ़ रहे हैं. कई जगह मस्जिदें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं, जिसके कारण लोगों ने सड़कों और खुले मैदानों में नमाज अदा की. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग इबादत करते दिखाई दिए. नमाज के दौरान लोगों ने अमन, इंसाफ और जंग खत्म होने की दुआ मांगी.

वहीं अल-अक्सा मस्जिद में भी ईद-उल-अजहा की नमाज अदा की गई, जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे थे. नमाज के दौरान फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए खास दुआ की गई. अल-अक्सा मस्जिद परिसर में रूहानी माहौल देखने को मिला. इस बीच ईद से ठीक एक दिन पहले इजरायल ने गाजा में एक और बड़ा हमला किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाज़ा के अल-रिमाल इलाके में एक रिहायशी इमारत पर हुए हवाई हमले में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया. इस हमले में मोहम्मद ओदेह, उनकी पत्नी, उनके बेटे यासिर और यह्या और बेटी जमीला मोहम्मद ओदेह की मौत हो गई. इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

गाजा में लगातार हो रहे हमलों के कारण मानवीय संकट और गहरा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 70 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए हैं. कई परिवार राहत शिविरों और अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर हैं. खाने-पीने की चीजों, दवाइयों और साफ पानी की भारी कमी बनी हुई है. ईद के मौके पर भी गाजा में मातम और दर्द का माहौल देखने को मिला. कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने इबादत और दुआ का सिलसिला जारी रखा. मलबों के बीच अदा की गई बकरीद की नमाज की तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया भर के लोगों को भावुक कर दिया है.

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