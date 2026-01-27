Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim‘बुर्का जबरन नहीं पहनाया गया’, मुरादाबाद बुर्का केस पर ST हसन का बड़ा बयान

ST Hasan on Burqa Controversy: समाजवादी पार्टी के नेता एस टी हसन ने मुरादाबाद में एक हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने के मामले में हुई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि लड़की को बुर्का पहनने के लिए मजबूर नहीं किया गया था और उसका बयान समाज और कुछ संगठनों के दबाव में दिया गया था.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 27, 2026, 09:22 AM IST

Moradabad News: समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हिंदू लड़की को बुर्का पहनाने के मामले में कार्रवाई होने के बाद दूसरे समुदाय की लड़कियों का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि लड़की को जबरदस्ती बुर्का नहीं पहनाया गया था. उन्होंने दावा किया कि लड़की ने समाज और कुछ संगठनों के दबाव में आकर बुर्का पहनने के लिए मजबूर किए जाने का बयान दिया. ST हसन ने कहा, "वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। शुरू में उसने (हिंदू लड़की ने) खुद कहा था कि उसने अपनी मर्ज़ी से बुर्का पहना था. बाद में लोगों के दबाव, सामाजिक दबाव और कुछ संगठनों के दबाव के कारण, लड़की ने अपना बयान बदल दिया क्योंकि उसे भी ऐसे दबावों से अपनी जान बचानी है."

पांच मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उनका बचाव करते हुए, ST हसन ने कहा, "सभी लड़कियां अपने दोस्तों के साथ हल्के-फुल्के अंदाज में यह सब कर रही थीं. मेरी जानकारी के अनुसार, लड़की को उसकी अपनी रिक्वेस्ट पर बुर्का दिया गया था. जब पूरी जांच होगी, तो सच्चाई सामने आ जाएगी. अगर CCTV फुटेज में कुछ भी दिखता है, तो वह भी साफ हो जाएगा. वीडियो देखने के बाद भी हम देख सकते हैं कि कोई जबरदस्ती नहीं थी. लड़की सहज और शांत दिख रही है."

इस बीच, ST हसन ने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दे रहे हैं. यह हम सभी के लिए बहुत गंभीर मामला है. यह दिखाता है कि ब्राह्मणों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है. हम सभी जानते हैं कि आज क्या हो रहा है और जिस तरह से हमने कुंभ के दौरान संगम घाट पर शंकराचार्य के साथ अन्याय होते देखा, उससे सभी दुखी हैं." 

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य और अधिकारियों के बीच झड़प पर टिप्पणी करते हुए, SP नेता ने कहा, "योगी आदित्यनाथ भी एक संत हैं. उन्हें इस घटना के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए और अगर कोई अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. माफी मांगने से इंसान महान बनता है. इसलिए मेरा मानना ​​है कि अगर शंकराचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति से माफी मांगी जाती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है." 

इनपुट-आईएएनएस

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Moradabad newsMoradabad Burqa Controversy

