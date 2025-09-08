Modi सरकार में तेजी से बढ़ा बीफ एक्सपोर्ट; कभी उठाते थे मनमोहन सरकार पर सवाल
Modi सरकार में तेजी से बढ़ा बीफ एक्सपोर्ट; कभी उठाते थे मनमोहन सरकार पर सवाल

PM Modi: मोदी सरकार में बीफ के एक्सपोर्ट में तेजी से इजाफा हुआ है. यह वही सरकार है जिसके सरबराह कभी कांग्रेस सरकार को बीफ एक्सपोर्ट के माममले में घेरते नजर आते थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 08, 2025, 09:55 AM IST

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता से बाहर थे, तब उन्होंने कांग्रेस सरकार पर 'पिंक रेवोल्यूशन' (बीफ निर्यात बढ़ने का नाम) के लिए कड़ी आलोचना की थी. उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार पर आरोप लगाया था कि मुस्लिम आबादी को मुतास्सिर करने के लिए बीफ का व्यापार किया जा रहा है. हालांकि अब उनकी सरकार में यह व्यापार और बढ़ गया है.

भारत में गायों की हत्या पर एक समान और सख्त कानून न होने से बीफ व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है, कई लोग गायों को उन राज्यों में भेज देते हैं जहां इस पर सख्त सज़ा नहीं है. इस वजह से यह कारोबार कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद चलता रहता है.

भारत में बीफ निर्यात

भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक है और हर साल करीब 4.3 अरब डॉलर कमाता है. पहला स्थान ब्राज़ील का हैय इसके बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन आते हैं.

मोदी सरकार में बीफ निर्यात में तेजी

भारत से बीफ निर्यात 1960 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन पिछले दशक में मोदी सरकार के दौरान इसमें काफी तेजी आई. आज भारत 65 देशों को बीफ निर्यात करता है. भारतीय बीफ की खास मांग है क्योंकि यह खुले मैदानों में चरने वाले जानवर से आता है.

भारत के बीफ निर्यात पर अक्सर यह बहस होती रहती है कि यह गाय का मांस है या भैंस का. भारत में 11.5 करोड़ (115 मिलियन) भैंसें हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का आधा हिस्सा है. देश हर साल करीब 15.3 लाख टन बीफ उत्पादन करता है. वहीं, 7.6 करोड़ (76 मिलियन) गायें हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. दूध न देने वाली बूढ़ी गायों को अक्सर चमड़े और मांस उद्योग में भेज दिया जाता है.

बीफ उद्योग से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि भले ही सरकार यह दावा करती हो कि निर्यात भैंस के मांस का है, लेकिन इसमें गाय का मांस भी शामिल हो सकता है. तेल-समृद्ध खाड़ी देशों से मिलने वाले मुनाफे ने हिंदू व्यापारियों को भी इस उद्योग में आकर्षित किया है. भारत के छह सबसे बड़े मांस निर्यातकों में से चार हिंदू हैं:

1. अल-कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेडछ: सतीश और अतुल सभरवाल
2. अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड: सुनील कपूर
3. एम.के.आर फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड: मदन एबॉट
4. पी.एम.एल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड: ए.एस. बिंद्रा

