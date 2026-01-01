IND-PAK: तनाव के बाद पहली मुलाकात, जयशंकर-अयाज़ सादिक आमने-सामने

IND-PAK Leaders Talk: पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच एक मुलाकात हुई है. पाकिस्तान ने इसे मई में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच पहला अहम हाई लेवल कॉन्टैक्ट बताया है.

खालिद ज़िया के अंतिम संस्कार के दौरान मुलाकात

यह मुलाकात ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के दौरान हुई. दोनों नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और उसी दौरान उनकी थोड़ी देर की बातचीत हुई।

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जारी किया बयान

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली सचिवालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, सरदार अयाज़ सादिक जब बांग्लादेश संसद में दिवंगत बेगम खालिदा जिया के शोक में रखे गए एक प्रोग्रामे में अपनी संवेदना दर्ज कर रहे थे, उसी समय विदेश मंत्री एस. जयशंकर वहां मौजूद थे.

पाकिस्तान के जरिए जारी बयान में क्या कहा गया है?

बयान में कहा गया कि विदेशी मंत्रियों और अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जयशंकर ने स्पीकर सादिक से मुलाकात की और दोनों ने हाथ मिलाया. बयान में यह भी कहा गया, "यह मुलाकात मई 2025 में हुए पाकिस्तान-भारत संघर्ष के बाद भारतीय पक्ष की ओर से शुरू किया गया पहला महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय संपर्क है."

पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में आगे कहा गया कि पाकिस्तान लगातार संवाद, संयम और सहयोगात्मक उपायों पर जोर देता रहा है. इसमें शांति वार्ता के प्रस्ताव और पहलगाम हमले की संयुक्त जांच की बात भी शामिल है. पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी.

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भी शेयर की तस्वीर

इस बीच, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा की. पोस्ट में लिखा गया, "पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक ने बुधवार को ढाका में पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पहले भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की और अभिवादन किया."

ज्ञात हो कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है. पहलगाम अटैक, जिसमें 26 टूरिस्ट की मौत हुई थी, इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. कई दिनों तक दोनों देशों के बीच हालात काफी नाज़ुक बने हुए थे. ऐसे में दोनों लीडर्स का मिलना एक पॉजीटिव संदेश देता है.