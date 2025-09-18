भारत-पाक मैच पर खिंच जाती है तलवार, लेकिन नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम पर प्यार लुटा रहे भारतीय फैंस
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2927188
Zee SalaamIndian Muslim

भारत-पाक मैच पर खिंच जाती है तलवार, लेकिन नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम पर प्यार लुटा रहे भारतीय फैंस

World Athletics Championships 2025: यूएई में एशिया कप क्रिकेट में भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर भारी विरोध देखने को मिला, जबकि जापान में होने वाले नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम के जेवलिन थ्रो फाइनल को लेकर ऐसा माहौल नहीं है. विरोध की जड़ कश्मीर आतंकी हमला और उसके बाद भारत का 'ऑपरेशन सिंदूर' है. कई लोग इसे डबल स्टैंडर्ड करार दे रहे हैं. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:35 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem Match: यूएई की चिलचिलाती धूप में एशिया कप क्रिकेट के मैच खेल जा रहे हैं. इस टूर्नामेंट के शूरू होने से पहले भारत में काफी विरोध देखने को मिला था. जहां क्रिकेट की मजहब की तरह इबादत समझा जाता है, वहां एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर विरोध हैरान करने वाला था. मैच रुकवाने के लिए कोर्ट में याचिका भी डाली गई, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. 

दावों, कयासों और विरोध के बीच खेल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच टी 20 मुकाबल हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. क्रिकेट के बाद आज गुरुवार (18 सितंबर) को भारत और पाकिस्तान के बीच खेल के मैदान में एक और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, यह मुकाबला यूएई के रेगिस्तान से दूर जापान में होगा, जहां भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज और पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी अरशद नदीम आमने सामने होंगे.

एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच को बॉयकाट करने को लेकर जिस तरह पूरे देश में विरोध देखने को मिला, इसके उलट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को लेकर नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के मैच को लेकर वह गहमा-गहमी और खींचतान देखने को नहीं मिल रहा है. जेवलिन थ्रो का यह मुकाबल आज 18 सितंबर को शाम में जापान की राजधानी टोक्यों में खेला जाएगा. जेवलिन के इस मैच पर पूरे देश की नजर है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत ने किया था बॉयकाट

सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान यूजर्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं. हालांकि, इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर भारत और पाकिस्तान में एक तबका विरोध करता नजर आ रहा है. उन्होंने हैरानी जताते हुए सवाल खड़ा किया कि एशिया कप में जिस तरह से भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध देखने को मिला, नतीजतन कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान अली आगा ने रिवायती तौर पर हाथ मिलाने की परंपरा को तोड़ दिया. इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था.ऐसे में नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के मुकाबले को लेकर विरोध क्यों नहीं हो रहा है. यहाँ तक कि लोग इस मुकाबले के लिए उत्साहित नज़र आ रहे हैं. कई लोगों ने इसे डबल स्टैंडर्ड करार दिया है.

क्यों हो रहा है विरोध?

भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप में विरोध की वजह बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में हुई आतंकी हमला है, जिसमें 26 बेगुनाह और निहत्थे पर्यटकों की आतंकियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इसके बाद न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस बर्बरतापूर्ण हमले का विरोध हुआ. पाकिस्तान के आतंकियों के इस कायराना हमले का भारत ने मुहंतोड़ जवाब देते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्चो किया. भारतीय फौज ने 7 से 10 सितंबर तक इस अभियान के दौरान 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया. पाकिस्तान ने मौजूद कई आतंकी ठिकानों को फौज ने नष्ट कर दिया, जिसमें सरहद पार 130 से ज्यादा सैन्य हानि हुई. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 5 जांबाज सैनिक शहीद हो गए.

यह भी पढ़ें: बंगाली मुसलमान को बांग्लादेशी बता डिटेंशन कैंप में किया बंद; कैंसर के इलाज के लिए मांगता रहा भीख, मिली मौत

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

ind pak matchNeeraj ChopraArshad NadeemPahalgam terror attack

Trending news

Uttar Pradesh news
रामलीला से पहले मुसलमानों के खिलाफ साधू- संतों की बड़ी मांग; CM योगी को लिखी चिट्ठी
ind pak match
Ind-Pak क्रिकेट मैच ज़हर है, लेकिन नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम पर प्यार लुटा रहे भारतीय फैंस
UP News
आजम खान को एक और केस में मिली बड़ी राहत; HC ने की इस केस में जमानत अर्जी मंजूर
Assam news
बांग्लादेशी बता डिटेंशन कैंप में किया बंद; कैंसर के इलाज के लिए मांगता रहा भीख, मौत
jammu kashmir news
कश्मीर के चिराग अब्दुल गनी भट की मौत, CM अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांली
India on Saudi Pakistan Security Pact
भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात
Saudi arabia news
सावधान! उमरा के लिए सऊदी सरकार की नई एडवाइजरी; परेशानी से बचने के लिए जानें नियम
​ NIA court on Malegaon bomb blast
Malegaon Bomb Blast के पीड़ितों को बॉम्बे HC से इंसाफ की उम्मीद; पेश किए गए दस्तावेज
iran news
तेहरान ने इजरायल की साजिशों को किया नाकाम; मोसाद के जासूस को ईरान ने दी फांसी
Telangana NEWS
ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी
;