IND PAK: भारत ने गिराए पाकिस्तान के 6 विमान, एयरफोर्स के बड़े दावे

IND PAK Tension: वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने शनिवार को बेंगलुरु में अहम जानकारी दी है. उनके मुताबिक भारतीय वायुसेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को जोरदार जवाब देते हुए उसके 6 जेट्स को मार गिराया है. इनमें 5 फाइटर जेट्स और एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तथा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेन शामिल था.

भारतीय सेना का बड़ा दावा

एयर चीफ मार्शल सिंह, एयर चीफ मार्शल एल.एम. कात्रे व्याख्यान ने इस दौरान बताया कि एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया. भारत ने इस कार्रवाई में जैकोबाबाद एयरबेस पर खड़े कुछ प्लेन्स को भी निशाना बनाया.

एयरफोर्स के मुताबिक, बोलारी एयरबेस पर सटीक हमलों में पाकिस्तान का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान भी तबाह किया गया. यह प्लेन हवाई निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में इस्तेमाल होता था. इस कार्रवाई के लिए खास खुफिया इनपुट्स का सहारा लिया गया था.

भारतीय सेना ने छह विमानों का मार गिराया

'ऑपरेशन सिंदूर' में एस-400 सिस्टम का पहली बार इस्तेमाल हुआ था. उस समय तकनीकी इनपुट्स के एनालीसिस की वजह से इस जानकारी को तुरंत पब्लिक नहीं किया गया था. भारतीय वायुसेना ने सभी छह विमानों को 7 मई को मार गिराया था.

दरअसल, हिंदुस्तान ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया था. जिसे पाक संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) के आतंकियों के जरिए 26 बेगुनाह टूरिस्ट की हत्या की गई थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था.

100 से ज्यादा आतंकी ढेर

भारतीय सेना के हमले में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे. जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसके कई एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया.