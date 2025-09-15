Pakistan क्रिकेट टीम की जर्सी पर उर्दू में क्या लिखा था? लोग पूछ रहे सवाल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2922950
Zee SalaamIndian Muslim

Pakistan क्रिकेट टीम की जर्सी पर उर्दू में क्या लिखा था? लोग पूछ रहे सवाल

IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी के पीछे उर्दू में कुछ लिखा था? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं. तो आइये जानते हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 15, 2025, 01:16 PM IST

Trending Photos

Pakistan क्रिकेट टीम की जर्सी पर उर्दू में क्या लिखा था? लोग पूछ रहे सवाल

IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच बीती रोज़ एक बेहतरीन मैच देखने को मिला. हालांकि, ज्यादातर लोगों ने इस मैच का बॉयकॉट किया हुआ था. भारत ने सात विकेट्स से जीत हासिल की. इस दौरान पाकिस्तान टीम की जर्सी पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था. कई यूजर्स को इस बात की जिज्ञासा है कि आखिर ये क्या था?

पाकिस्तान टीम की जर्सी पर उर्दू

पाकिस्तान टीम की जर्सी के पीछे की तरफ, जहां नंबर लिखा होता है, ठीक उसके नीचे उर्दू में कुछ लिखा हुआ था. दरअसल, ये बड़े क्रिएटिव स्टाइल में पाकिस्तान लिखा हुआ है. जिसका फंट थोड़ा अरैबिक स्टाइल है. सोशल मीडिया पर इस जर्सी की काफी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

कैसे था भारत पाकिस्तान मैच?

पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतर बैटिंग करने का फैसला किया था. हालांकि, टीम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई और 20 ओवरों में केवल 127 रन ही बना पाई. भारत ने उमदा परफॉर्म करते हुए 15.5 ओवरों में ये स्कोर हासिल कर लिया और बेहतरीन जीत हासिल की.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत बनाम पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट

एशिया कप के भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लगातार बॉयकॉट किया जा रहा था. अपोज़ीशन लीडर लगातार बीजेपी और बीसीसीआई पर हमला बोल रहे थे कि आखिर पहलगाम जैसे हमले के बाद कोई सरकार पाकिस्तान से कैसे मैच खेलने की इजाजत दे सकती है. पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी. आरोप लगे थे कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे.

जवाब में ऑपरेशन सिंदूर

इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. इसके जवाब में बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर भी कई हवाई हमले किए थे. जिससे बॉर्डर से जुड़े इलाकों को काफी नुकसान हुआ था. हालांकि, कुछ वक्त बाद दोनों मुल्क के बीच सीजफायर हो गया था, इस बात ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

IND vs PakIndia vs Pakistanmuslim news

Trending news

sc verdict on waqf amendment law
Waqf Act पर क्या SC ने मुस्लिम के हित में सुनाया फैसला? सरकार को लगा बड़ा झटका
Muzaffarnagar
Muzaffarnagar: मस्जिद बनना नहीं आया पसंद! भारी विरोध; पुलिस ने रुकवाया काम
iraq news
Iraq: मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या से दहला बगदाद, सुरक्षा बलों ने किया बड़ा दावा
Sambhal
Sambhal Violence केस में आज HC में सुनवाई; मस्जिद कमेटी के चेयरमैन ने दाखिल की अर्जी
Uttar Pradesh news
धार्मिक लिबास और नफरती दिमाग! नरसिंहानंद ने हिंदू औरतों को डराने के लिए उगला जहर
gaza
पूर्व IDF अधिकारी के दावे ने खोली इजराइल की पोल; बताए Gaza के आंकड़े
gaza
Gaza: बंद करो ये दोहरी नीति, इजराइल को दो सज़ा- कतर के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान
verdict on waqf amendment act
Waqf Amendment Bill पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला, क्या मिलेगी मुसलमानों को राहत
Arab
Qatar के साथ खड़ी है अरब और इस्लामी दुनिया, नहीं है अकेला: Arab League का बड़ा बयान
Qatar great ally of America
ढोंगी निकले डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल को चेतावनी और समर्थन दोनों एक साथ कैसे ?
;