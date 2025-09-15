Pakistan क्रिकेट टीम की जर्सी पर उर्दू में क्या लिखा था? लोग पूछ रहे सवाल

IND vs PAK, Asia Cup 2025: पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी के पीछे उर्दू में कुछ लिखा था? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं. तो आइये जानते हैं.
IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच बीती रोज़ एक बेहतरीन मैच देखने को मिला. हालांकि, ज्यादातर लोगों ने इस मैच का बॉयकॉट किया हुआ था. भारत ने सात विकेट्स से जीत हासिल की. इस दौरान पाकिस्तान टीम की जर्सी पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था. कई यूजर्स को इस बात की जिज्ञासा है कि आखिर ये क्या था?
पाकिस्तान टीम की जर्सी के पीछे की तरफ, जहां नंबर लिखा होता है, ठीक उसके नीचे उर्दू में कुछ लिखा हुआ था. दरअसल, ये बड़े क्रिएटिव स्टाइल में पाकिस्तान लिखा हुआ है. जिसका फंट थोड़ा अरैबिक स्टाइल है. सोशल मीडिया पर इस जर्सी की काफी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतर बैटिंग करने का फैसला किया था. हालांकि, टीम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई और 20 ओवरों में केवल 127 रन ही बना पाई. भारत ने उमदा परफॉर्म करते हुए 15.5 ओवरों में ये स्कोर हासिल कर लिया और बेहतरीन जीत हासिल की.
एशिया कप के भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लगातार बॉयकॉट किया जा रहा था. अपोज़ीशन लीडर लगातार बीजेपी और बीसीसीआई पर हमला बोल रहे थे कि आखिर पहलगाम जैसे हमले के बाद कोई सरकार पाकिस्तान से कैसे मैच खेलने की इजाजत दे सकती है. पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी. आरोप लगे थे कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे.
इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. इसके जवाब में बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर भी कई हवाई हमले किए थे. जिससे बॉर्डर से जुड़े इलाकों को काफी नुकसान हुआ था. हालांकि, कुछ वक्त बाद दोनों मुल्क के बीच सीजफायर हो गया था, इस बात ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने किया था.