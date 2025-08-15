Independence Day: मस्जिदों में गूंजा 'जन गण मन', स्वतंत्रता दिवस मनाते दिखे तलबा

Independence Day 2025: देशभर में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया. हर गली, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में तिरंगा लहराने के साथ-साथ इस बार मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में भी आजादी का जश्न खास अंदाज में मनाया गया. मस्जिदों में तिरंगा लहराता दिखाई दिया.

कांकेर में मस्जिदों में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जामा मस्जिद में पहली बार झंडारोहण किया गया. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के निर्देश पर पूरे प्रदेश की मस्जिदों और मदरसों में तिरंगा फहराया गया. कांकेर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष जावेद मेमन ने इसे गर्व का पल बताया. उन्होंने कहा कि मस्जिद से तिरंगा फहराना राष्ट्रीयता का प्रतीक है और आगे भी हर राष्ट्रीय पर्व पर झंडा फहराया जाएगा.

गुवाहाटी

गुवाहाटी के सीजुबारी हाउसफेड में मौजूद मस्जिद रहमत और जाहिर औलिया दरगाह में भी आजादी का जश्न देखने को मिला. मस्जिद रहमत में छोटे-बड़े सभी लोग तिरंगा फहराने के बाद दिनभर खास प्रोग्राम्स में शामिल हुए. वहीं, जाहिर औलिया दरगाह में खादिम ने झंडारोहण के बाद राष्ट्रीय गीत गाया और देश में अमन-शांति व भाईचारे के लिए विशेष दुआ की. मस्जिद रहमत कमेटी ने भी देशवासियों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की.

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मदरसा महमूदिया सरवट में स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से हुआ. सुबह 8 बजे राष्ट्रध्वज फहराते ही पूरा मदरसा 'जन गण मन' की गूंज से भर उठा. बच्चे हाथों में तिरंगा लहराते और देशभक्ति के तराने गाते नजर आए. शिक्षकों और विद्यार्थियों ने देशभक्ति के जज़्बे से भरे कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.